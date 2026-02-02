चना उत्पादन में बढ़ी अजमेर की चमक,MSP पर नहीं हो पाती पूरी खरीद, किसान खुले बाजार में बेचने को मजबूर

जानकारी के अनुसार इतने बढ़े स्तर पर चने का उत्पादन करने के बाद भी किसान को चना बेचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद करती है। इसकी अवधि लगभग 90 दिन होती है, लेकिन ऑनलाइन टोकन में नंबर नहीं आने समेत विभिन्न कारणों से लगभग 45 दिन ही खरीद हो पाती है। इसमें लघु सीमांत किसान 25 क्विंटल तक चना बेच सकता है। इसमें 45 दिन बाद कोटा बढ़ाया जाता है। इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल तक किया जा सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मात्रा भी काफी कम है। क्योंकि लघु सीमांत किसान के लिए 2 हेक्टेयर भूमि का निर्धारण है। ऐसे में यदि किसान की 2 हेक्टेयर में औसतन 60 क्विंटल चने की पैदावार हुई तो वह अपना पूरा चना एमएसपी पर नहीं बेच पाता और यह सस्ते दामों पर खुले बाजार में बेचना पड़ता है।