2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

Union Budget 2026: 10 लाख नौकरियों समेत कंटेंट क्रिएशन के लिए बजट में बड़ी घोषणा, जानें राजस्थान के युवाओं को क्या-क्या मिला लाभ?

Good News For Rajasthan Youth: केंद्र सरकार के 2026 के आम बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं, जिनमें कंटेंट क्रिएशन और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण प्रमुख है। 10 लाख नौकरियों के सृजन के साथ-साथ राजस्थान के युवाओं को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Akshita Deora

Feb 02, 2026

फोटो: पत्रिका

10 Lakh Job Announcement In Budget 2026: केंद्र सरकार ने आम बजट में तकरीबन सभी क्षेत्रों में संतुलित और आधारभूत ढांचे के विकास का आधार तैयार किया है। आयकर में छूट की 12.75 लाख की सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। इससे मध्यम वर्ग को निराशा हुई है।

इसके अलावा बजट में ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट, बुनकरों के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास की घोषणा की गई है। कंटेंट क्रिएशन में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में लैब बनेंगी। इसमें 10 लाख नौकरियों का घोषणा हुई है। इससे देश के साथ-साथ राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिलेगा।

रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

कंटेंट क्रिएशन क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए देश में 15 हजार स्कूल और 500 कॉलेज में लैब बनेंगी। इसमें 10 लाख नौकरियों का घोषणा हुई है। इससे देश के साथ-साथ अजमेर जिले के युवाओं को भी फायदा मिलेगा। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे।

राजस्थान प्रदेश और अजमेर संसदीय क्षेत्र सहित देशभर में इस बजट से विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध किसान की मजबूत नींव है। बजट में किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का रोडमैप नजर आता है।

भागीरथ चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

विदेशों में पढ़ाई करना अब सस्ता

बजट में विदेश में पढ़ाई करने पर टीसीएस 6% से घटाकर 2% किया गया है। इससे युवाओं को विदेशी संस्थानों में पढ़ाई करने टैक्स कम देना होगा। अजमेर जैसे छोटे शहरों से प्रतिवर्ष 5 हजार से ज्यादा युवा पढ़ाई अथवा शोध के लिए विदेश जाते हैं।

कम होगी ड्रॉप आउट रेट

हर जिले में छात्रावास से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं और महिलाओं को किफायती, सुरक्षित और रहने के लिए सभी साधनों से युक्त स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इससे जहां बालिकाओं की विद्यालयों से ड्रॉप आउट रेट कम होगी, वहीं उन्हें उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

निम्मी अरोड़ा

महिलाओं की बढ़ेगी आजीविका

प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित होगा। लखपत्ति दीदी योजना में ऋण आधारित आजीविका से महिलाओं के स्थायी आय के अवसर बढ़ेंगे।

रिया पोसवाल, छात्रा

क्रिएटिविटी होगी मजबूत

सरकार ने 15 हजार स्कूल और 500 कॉलेज में सेंटर और लैब बनाने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की घोषणा की है। इससे टेक्निकल और क्रिएटिव स्किल्स विकसित होगी।
कुणाल शर्मा, युवा

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Price: चांदी आज 25 हजार फिर टूटी, सोना भी भरभराकर गिरा, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव
जयपुर
gold-silver price update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 08:59 am

Published on:

02 Feb 2026 08:57 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Union Budget 2026: 10 लाख नौकरियों समेत कंटेंट क्रिएशन के लिए बजट में बड़ी घोषणा, जानें राजस्थान के युवाओं को क्या-क्या मिला लाभ?
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘वसुंधरा राजे ने मुझे पार्टी से निकाला और टिकट भी काटा था, ‘धंधा’ करने के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे लोग’ बोले किरोड़ीलाल मीणा

Minister KirodiLal Meena
अजमेर

नकली खाद-बीज बेचने वाले जाएंगे जेल, 20 लाख तक जुर्माना और 10 साल की सजा! मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान

कैबिनेट मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा, पत्रिका फोटो
अजमेर

अजमेर : कमरे में सोने गए नवविवाहित जोड़े की संदिग्ध मौत, 7 महीने पहले हुई थी शादी, परिवार में कोहराम

ajmer couple death
अजमेर

Rajasthan: जिला बनने से विकास को मिली नई रफ्तार; इस वर्ष मिलेगा पहला जिला प्रमुख

ब्यावर. शहर का विहंगम दृश्य।
अजमेर

RBSE : 12 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, कल से परीक्षा सामग्री की होगी रवानगी

Rajasthan Board of Secondary Education 10th and 12th examinations 12 February Examination materials dispatched tomorrow
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.