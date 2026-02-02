Union Budget 2026: 10 लाख नौकरियों समेत कंटेंट क्रिएशन के लिए बजट में बड़ी घोषणा, जानें राजस्थान के युवाओं को क्या-क्या मिला लाभ?

इसके अलावा बजट में ग्रामीण महिलाओं के लिए शी-मार्ट, बुनकरों के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास की घोषणा की गई है। कंटेंट क्रिएशन में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए देश में 15,000 स्कूल और 500 कॉलेज में लैब बनेंगी। इसमें 10 लाख नौकरियों का घोषणा हुई है। इससे देश के साथ-साथ राजस्थान के लोगों को भी फायदा मिलेगा।