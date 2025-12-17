Ajmer News: दम्माम एयरपोर्ट पर 24 घंटे में हिरासत में रहीं ‘मां-बेटियां’, बिना वीजा अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बैठा दिया

अजमेर। विदेश में काम कर रहे पिता के साथ घूमने का सपना लेकर अजमेर की मां और दो बेटियां दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुईं, लेकिन यह यात्रा उनके लिए डर, अपमान और मानसिक प्रताड़ना में तब्दील हो गई। बिना वैध वीजा के अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बैठा दिए जाने के बाद दम्माम एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले को एयरलाइन और दिल्ली एयरपोर्ट इमिग्रेशन के कारिंदों की घोर लापरवाही बताया है। उन्होंने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक से फरियाद लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की।