18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज, यहां 8 हजार बोरी सड़क पर फैंकने की तैयारी

Onion Prices Down : जावरा मंडी में किसानों को डेढ़ सौ रूपए क्विंटल प्याज के दाम मिल रहे हैं। यानी किलो के हिसाब से देखें तो मात्र डेढ़ रुपए भाव खुल रहे हैं। इससे किसानों में नाराजगी नजर आ रही है।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 18, 2025

Onion Prices Down

एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज (Photo Source- Patrika Input)

Onion Prices Down :मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज के दाम किसानों रूला रहे हैं। मंडी में जहां ग्राहकों तक प्याज 10 से 15 रुपए तक में पहुंच रही है, वहीं किसान को इसका 2 रुपए किलो की दर से भाव तक नहीं पा रहा है। बात करें सूबे के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाली जावरा मंडी में किसानों को डेढ़ सौ रूपए क्विंटल की दर से प्याज का भाव मिल रहा है। यानी किलो के हिसाब से देखें तो मात्र डेढ़ रुपए भाव खुल रहे हैं, जो फसल के दाम तक नहीं निकाल रहे। ऐसे में यहां किसानों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है।

प्याज के दामों में लगातार आ रही गिरावट के चलते किसानों ने प्याज का सही दाम न मिलने के चलते उसे फेंकने का मन बना लिया है। शहर की मंडी में आज प्याज की 8 हजार बोरी आवक हुई है, जिसमें कई किसानों का कहना है कि, हम अलग-अलग मंडियो में ले जाकर भाव देख चुके हैं। कल मंदसौर भी गए थे, वहां भी हमें सही दाम नहीं मिले। किसानों का कहना है कि, प्याज हमें रुला रहा है। क्योंकि, इसकी खेती करने में जितना खर्च आया है, उतना भी मंडी में बेचकर नहीं निकल पा रहा है।

किसानों का दुख

-पीपलोदी में रहने वाले किसान पन्नालाल सूर्यवंशी का कहना है कि, बुधवार को मंदसौर मंडी भी प्याज लेकर गया था। वहां पर ढाई रुपए किलो के भाव से प्याज का भाव मिल रहा था, जिसके चलते प्याज जावरा ले आए हैं। अब यहां उससे ज्यादा बुरे हालात हैं। मंडी लाने-लेजाने में ही इतना खर्च हो गया है कि, कुछ बच ही नहीं रहा।

-चोरासी बड़याला में रहने वाले किसान राम प्रताप अटोलिया का कहना है कि, अगर यहां भी सही भाव नहीं मिला तो पूरी प्याज यहीं फेककर जाएंगे। क्योकि, इसे घर ले जाने और संरक्षित करने में अब तक किए गए खर्च से तीन गुना अदिक खर्च करना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 19 और 20 को शीतलहर और कोहरे की चेतावनी
भोपाल
Cold Wave And Fog Warning

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 02:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज, यहां 8 हजार बोरी सड़क पर फैंकने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ratlam Wrestling News

Ratlam Breaking News
रतलाम

एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा

Harshvijay Gehlot Resign
रतलाम

एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

Urea Shortage
रतलाम

Ratlam Wrestling Breaking News

Ratlam Wrestling News
रतलाम

Ratlam Breaking News Urea

News Ratlam, Ratlam Breaking
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.