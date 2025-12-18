एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज, यहां 8 हजार बोरी सड़क पर फैंकने की तैयारी

Onion Prices Down :मध्य प्रदेश में इन दिनों प्याज के दाम किसानों रूला रहे हैं। मंडी में जहां ग्राहकों तक प्याज 10 से 15 रुपए तक में पहुंच रही है, वहीं किसान को इसका 2 रुपए किलो की दर से भाव तक नहीं पा रहा है। बात करें सूबे के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाली जावरा मंडी में किसानों को डेढ़ सौ रूपए क्विंटल की दर से प्याज का भाव मिल रहा है। यानी किलो के हिसाब से देखें तो मात्र डेढ़ रुपए भाव खुल रहे हैं, जो फसल के दाम तक नहीं निकाल रहे। ऐसे में यहां किसानों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है।