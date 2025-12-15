Ratlam में सवा करोड़ श्रीराम जयराम जय जय राम मंत्र का जाप शुरू

15 दिसंबर 2025,

सोमवार

समाचार

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Dec 15, 2025

hanuman ji

14 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक हर दिन भक्त करेंगे जाप

रतलाम. मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर सवा करोड़ श्रीराम जयराम जय जय राम…श्रीराम जयराम जय जय राम…जाप का इस साल का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर की सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर पर हो गई, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पूर्णाहुति की जाएगी। जाप प्रतिदिन सुबह 7 से रात 10 बजे तक किए जाएंगे। प्रथम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने समायनुसार मंदिर पहुंचकर जाप की शुरुआत की। पिछले साल 6 करोड़ जाप का रिकार्ड बनाया था, जबकि श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वाले साल पौने 7 करोड़ जाप मंदिर पर भक्तों ने किए थे। न्यास पदाधिकारियों ने शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर जाप करने का आग्रह किया हैं।
मेहंदीकुई बालाजी जनकल्याण न्यास एवं नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित तीसरे साल श्रीराम जयराम जय जय राम जाप का आयोजन करने का उद्देश्य अधिक से अधिक नवयुवक और बच्चे जुड़ें। न्यास के संजय दलाल ने बताया कि जाप के लिए भक्तों को माला न्यास की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर दिन जाप की गणना की जाएगी। एक माह का अभियान है, 14 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जाप की पूर्णाहुति कर आरती कर प्रसादी का आयोजन किया जाएगा।

एक माह में करीब 1 हजार भक्त करते जाप
दलाल ने बताया कि अभियान की शुरुआत सबसे पहले अयोध्या में श्रीराम प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वाले साल से की गई थी। इस दौरान एक माह में सैकड़ों संस्था संगठनों के ग्रुप, भक्तों के साथ बच्चों और परिवारजनों ने भी मंदिर पहुंचकर श्रीराम जयराम जय जय राम का रिकार्ड 6 करोड़ 75 लाख बार जाप किया था। पिछले साल एक माह में 6 करोड़ के करीब 900 से एक हजार भक्तों ने मंदिर पर पहुंचकर श्रीराम नाम का जाप किए थे।

पिछले साल 300 भक्तों ने सवा-सवा लाख जाप किए थे

मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर जाप करने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक इसमें परिवार के साथ बच्चे शामिल होकर जुड़े और जाप करें। मंदिर पर धार्मिक ओहरा बनता है उसका लाभ लें। जाप करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती हैं। कई भक्त नियमित रूप से जाप करने आते हैं। कुछ भक्त पांच-दस तो कोई 51 बार भी जाप करते हैं। कुछ भक्त तो ऐसे हो जिन्होंने सवा-सवा लाख बार जाप किया। ऐसे पिछले साल 300 राम भक्त शामिल हुए थे। इसके अलावा सामाजिक संस्था, संगठनों के साथ ही कोचिंग क्लासेस के बच्चे भी ग्रुप के रूप में मंदिर पहुंचकर जाप करते हैं।

