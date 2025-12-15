Ratlam में सवा करोड़ श्रीराम जयराम जय जय राम मंत्र का जाप शुरू

रतलाम. मेहंदीकुई बालाजी मंदिर पर सवा करोड़ श्रीराम जयराम जय जय राम…श्रीराम जयराम जय जय राम…जाप का इस साल का लक्ष्य रखा है। इसकी शुरुआत 14 दिसंबर की सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर पर हो गई, जो 14 जनवरी मकर संक्रांति पर पूर्णाहुति की जाएगी। जाप प्रतिदिन सुबह 7 से रात 10 बजे तक किए जाएंगे। प्रथम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने समायनुसार मंदिर पहुंचकर जाप की शुरुआत की। पिछले साल 6 करोड़ जाप का रिकार्ड बनाया था, जबकि श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव वाले साल पौने 7 करोड़ जाप मंदिर पर भक्तों ने किए थे। न्यास पदाधिकारियों ने शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में परिवार के साथ मंदिर पहुंचकर जाप करने का आग्रह किया हैं।

मेहंदीकुई बालाजी जनकल्याण न्यास एवं नवयुवक मंडल की ओर से आयोजित तीसरे साल श्रीराम जयराम जय जय राम जाप का आयोजन करने का उद्देश्य अधिक से अधिक नवयुवक और बच्चे जुड़ें। न्यास के संजय दलाल ने बताया कि जाप के लिए भक्तों को माला न्यास की ओर से उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर दिन जाप की गणना की जाएगी। एक माह का अभियान है, 14 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जाप की पूर्णाहुति कर आरती कर प्रसादी का आयोजन किया जाएगा।