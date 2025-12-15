Gold Silver Price: सोना-चांदी में फिर तूफानी तेजी, चांदी 14,500 रुपए उछली

सोने के लिए बीता सप्ताह मिला जुला रहा। शुरुआत के तीन दिनों तक सोना 1,28,300 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। इसके बाद के दो दिनों में 3700 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई। अंतिम दिन आंशिक नरमी देखी गई। चांदी के लिए यह सप्ताह तेजी वाला रहा। सप्ताह के दो दिन में जबरदस्त तेजी रही। दो दिनों में 12,500 रुपए व दूसरे दो दिन एक-एक हजार की तेजी रही। अंतिम दिन में पांच हजार की गिरावट देखी गई।