रतलाम

Gold Silver Price: सोना-चांदी में फिर तूफानी तेजी, चांदी 14,500 रुपए उछली

Gold Price: 15 दिसंबर को सोना महंगा हुआ है, जबकि चांदी के भाव शुक्रवार (12 दिसंबर) की तुलना कम हुए हैं....

Google source verification

रतलाम

image

Astha Awasthi

Dec 15, 2025

Gold Silver Rate Today

Gold Silver Rate Today (Photo Source - Patrika)

Gold Price: सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार सुबह बाजार खुलते ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें फिर इन पर टिक गई हैं। 15 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। रतलाम शहर में बीते सप्ताह में सोना चांदी सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गए। सोने के मुकाबले चांदी में जबरदस्त उछाल देखा गया।

इस सप्ताह में जहां चांदी 14,500 रुपए प्रति किलो उछली तो सोना 3700 रुपए प्रति दस ग्राम तेज रहा। चांदी में निवेश करने वालों के लिए यह सप्ताह काफी फायदेमंद साबित हुआ। इस सप्ताह चांदी ने जहां एक लाख 90 हजार के आंकड़े को छुआ तो सोना एक लाख 32 हजार पहुंच गया। सप्ताह के अंतिम दिन दोनों धातुओं में गिरावट देखी गई थी।

चार दिन तेजी, फिर गिरावट

सोने के लिए बीता सप्ताह मिला जुला रहा। शुरुआत के तीन दिनों तक सोना 1,28,300 रुपए प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा। इसके बाद के दो दिनों में 3700 रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई। अंतिम दिन आंशिक नरमी देखी गई। चांदी के लिए यह सप्ताह तेजी वाला रहा। सप्ताह के दो दिन में जबरदस्त तेजी रही। दो दिनों में 12,500 रुपए व दूसरे दो दिन एक-एक हजार की तेजी रही। अंतिम दिन में पांच हजार की गिरावट देखी गई।

बीते सप्ताह सोने-चांदी के रेट

तारीख- सोने के रेट

13 दिसंबर - 1,31,900 रुपए
12 दिसंबर - 1,32,000 रुपए
11 दिसंबर - 1,29,200 रुपए
10 दिसंबर - 1,28,300 रुपए
09 दिसंबर - 1,28,300 रुपए
08 दिसंबर - 1,28,300 रुपए

वायदा बाजार ऊंचा रहा

सोना-चांदी के भाव वायदा बाजार में ऊंचे रहे। वायदा बाजार में सोना करीब तीन हजार रुपए ऊंचा रहा। जबकि चांदी में 10 हजार का अंतर दिखाई दिया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही हलचल का असर दोनों धातुओं पर पड़ा है। क्योंकि सुरक्षा के लिए इससे अच्छा निवेश दूसरा नहीं है। लोगों का करंसी के प्रति विश्वास घट रहा है। महंगाई बढ़ने से भरोसा टूट रहा है। वैश्विक स्थिति में सुधार होता है तो 7-8% का करेक्शन आ सकता है।- अनोखीलाल कटारिया, सराफा कारोबारी

15 Dec 2025 05:52 pm

