13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

#Ratlam में कोर्ट ने माना भैंसों के पंख नहीं होते, 10 साल बाद किसान को मिला इंसाफ

बिजली कंपनी की लापरवाही पर कोर्ट सख्त, 1.40 लाख मुआवजा किसान को देने के आदेश

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Dec 13, 2025

ratlam court order news

ratlam court order news

रतलाम। न्याय मिलने में देर हो सकती है, लेकिन जब मिलता है तो मिसाल बनता है। ग्राम माधोपुर के किसान रामसिंह गुर्जर को 10 वर्ष बाद आखिरकार न्याय मिला। रतलाम जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी की अदालत ने बिजली कंपनी की बेतुकी दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए किसान के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला देते हुए बिजली कंपनी पर 1 लाख 40 हजार रुपए मुआवजा किसान रामसिंह गुर्जर को देने को कहा है।

हादसा और लंबी कानूनी लड़ाई

अभिभाषक संजय शाह के अनुसार वर्ष 2015 में रामसिंह गुर्जर की तीन भैंसें खेत के पास लगे बिजली के ढीले तारों की चपेट में आकर मर गई थीं। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग को लेकर न्यायालय की शरण ली, लेकिन निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर प्रकरण खारिज कर दिया। इसके बाद किसान ने अपील दायर की, जहां से मामले ने नया मोड़ लिया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान बिजली कंपनी ने तर्क दिया कि उनके 11 केवी के तार पर्याप्त ऊंचाई पर थे और भैंसों ने उछल-कूद (फ्रॉलिकिंग) करते हुए तारों को छू लिया होगा। इस पर किसान पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट संजय शाह ने तर्क दिया कि यदि तार ऊंचाई पर थे तो भैंसें वहां तक कैसे पहुंचीं। “भैंसों के पंख नहीं होते कि वे उड़कर तारों को छू लें।” अदालत ने इस तर्क को युक्तिसंगत माना।

इस सिद्धांत को स्वीकार किया

न्यायालय ने प्रस्तुत तथ्यों के साथ कठोर दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) के सिद्धांत को स्वीकार किया। कोर्ट ने माना कि घटना के तुरंत बाद लाइनमैन द्वारा बिजली सप्लाई बंद कराना स्वयं कंपनी की लापरवाही को दर्शाता है। साथ ही भैंसों की खरीद रसीद न होने को स्वाभाविक मानते हुए स्वामित्व पर उठाई गई आपत्ति को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए कहा की हादसा बिजली कंपनी की लापरवाही से हुआ है बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारियों को किसान को 1.40 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए गए वही किसान द्वारा वहन किया गया पूरा अदालती खर्च भी कंपनी को चुकाना होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 11:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / #Ratlam में कोर्ट ने माना भैंसों के पंख नहीं होते, 10 साल बाद किसान को मिला इंसाफ

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शाम करीब साढ़े सात बजे झाली तालाब में फव्वारे के पास युवक के होने पर की त्वरित कार्रवाई

क्राइम

रतलाम मंडी, नीलामी के बाद उपज तौल में छटनी को लेकर आए दिन विवाद

ratlam news
रतलाम

रतलाम बाजार में चांदी 1.87 लाख रुपए व सोना 1.31 लाख रुपए

Gold Silver Rate Today
रतलाम

MP के मेडिकल कॉलेज में लगातार दो दिन छात्राओं से छेड़छाड़, आधी रात में मचा बवाल

रतलाम

पश्चिम रेलवे में रतलाम मंडल के डॉ. आंबेडकर नगर से तोकुर के मध्य स्पेशल ट्रेन चलेगी

Summer Special Train
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.