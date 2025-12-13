रतलाम मंडी, नीलामी के बाद उपज तौल में छटनी को लेकर आए दिन विवाद

कुछ व्यापारियों का कहना है कि ढाले खुलवाने के बाद तौल के दौरान अंकुरित और खराब प्याज निकल रहे हैं, इन्हे कैसे तौले। किसानों का कहना है कि जब व्यापारी ढाले खुलवाकर प्याज नीलामी में खरीदता है तो तौल के बाद उसे पूरी उपज का मूल्य मिलना चाहिए। करमदी के किसान राजेश पुरोहित ने बताया कि ग्राम के किसान ऊंकारलाल पाटीदार 12 क्विंटल प्याज ले गए थे, इसमें से भी व्यापारी ने छह कट्टे छटनी निकाल दी थी, हस्तक्षेप कर मंडी अधिकारियों से चर्चा के बाद व्यापारी छटनी के माल का तौल कर भुगतान किया, जबकि 50 किलो खराब निकाला। पुरोहित ने बताया कि जब व्यापारी उपज खरीदता है तो माल सामने होता हैं। ढाले खुलवाने के बाद छटनी करवाकर तौल कर उपज का पूरा भाव देना चाहिए। जबकि दूसरी मंडियों में छटनी का नियम नहीं है यह रतलाम में ही हैं।