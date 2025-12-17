संभाग केसरी की कांटा टक्कर, कुश्ती में निश्चित विजेता

रतलाम. खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहर के त्रिवेणी स्थित मैदान पर ग्यारह दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा हैं। यहां पर महापौर और संभाग केसरी कुश्ती के मुकाबले हो रहे है। स्पर्धा में कई मुकाबले कांटे की टक्कर के रहे। खेल मैदान पर 150 के करीब मुकाबले हुए, जिसमें पहलवानों ने जमकर जोर आजमाइश की। सबसे रोचक मुकाबला 66 किलो वजन में पूरे 6 मिनट का रहा, जिसमें दोनों सभांग केसरी फैजान कुरैशी और निश्चित जायसवाल कुश्ती देखते ही बनती थी, हर दाव पर तालियों की गड़बड़ाहट गूंज रही थी। कशमकश कुश्ती मुकाबले में आखिरकार फैजान से निश्चित ने अंकों के आधार फैसला अपने नाम किया। रोहित प्रजापत का भी रोमांच से भरा मुकाबला रहा, नेशनल कुश्ती में कांस्य पदक जीत कर आया हैं।

