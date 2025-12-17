संभाग केसरी की कांटा टक्कर, कुश्ती में निश्चित विजेता

छह मिनट चले दोनों संभाग केसरी के मुकाबले में अंकों के आधार पर निश्चित ने मारी बाजी
रतलाम. खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शहर के त्रिवेणी स्थित मैदान पर ग्यारह दिवसीय मेला आयोजित किया जा रहा हैं। यहां पर महापौर और संभाग केसरी कुश्ती के मुकाबले हो रहे है। स्पर्धा में कई मुकाबले कांटे की टक्कर के रहे। खेल मैदान पर 150 के करीब मुकाबले हुए, जिसमें पहलवानों ने जमकर जोर आजमाइश की। सबसे रोचक मुकाबला 66 किलो वजन में पूरे 6 मिनट का रहा, जिसमें दोनों सभांग केसरी फैजान कुरैशी और निश्चित जायसवाल कुश्ती देखते ही बनती थी, हर दाव पर तालियों की गड़बड़ाहट गूंज रही थी। कशमकश कुश्ती मुकाबले में आखिरकार फैजान से निश्चित ने अंकों के आधार फैसला अपने नाम किया। रोहित प्रजापत का भी रोमांच से भरा मुकाबला रहा, नेशनल कुश्ती में कांस्य पदक जीत कर आया हैं।
आज होंगे फाइनल मुकाबलें
बुधवार को सुबह 11 बजे महापौर केसरी और उज्जैन संभाग केसरी के मुकाबले होंगे। कुल 19 मुकाबले होना हैं। सभी अखाड़े के उस्ताद-खलिफाओं को महापौर प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में स्वागत सम्मान किया गया। कुश्ती के सफल संयोजन पर बलवंत भाटी का भी सम्मान किया। कुश्ती में राधिका मौर्या के विजयी होने पर मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी ने नकद राशि प्रदान कर सम्मान किया।
ये रहे प्रमुख रूप से उपस्थित
इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री जयवंत कोठारी, जिला खेल अधिकारी रूचि शर्मा, मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी, मयूर पुरोहित, नन्दकिशोर पवांर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सोनू यादव, विप्लव जैन, अनिता कटारिया, नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया, सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास, राजस्व समिति प्रभारी दिलीप गांधी, क्षेत्रिय पार्षद एवं महापौर परिषद सदस्य विशाल शर्मा, खेल स्पर्धा संरक्षक अशोक जैन लाल, अनुज शर्मा, राजीव रावत, राकेश मिश्रा, रामबाबु शर्मा, पूर्व रतलाम केसरी जगदीश पहलवान, पप्पू मेहता, महावीर पहलवान, अलीमुद्धीन पहलवान, भीमसिंह भाटी सहित खिलाड़ी व पार्षद उपस्थित थे।
कबड्डी, खो-खो व मलखंभ स्पर्धा में भी रोमांचक मुकाबले
त्रिवेणी मेले में कबड्डी, खो-खो व मलखंभ स्पर्धा के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। कबड्डी में पंचेड, बाजना, गुणावद, वीर सर्वोदय, बालाजी क्लब, आरपीएस, हिमालया इन्टरनेशनल ने जीत हासिल की करते हुए सेमीफायनल में प्रवेश किया। 17 दिसंबर को सेमीफायनल व फायनल मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान संयोजक अनुज शर्मा, आरसी तिवारी, जितेंद्र धूलिया, महेंद्रसिंह सोलंकी, मुकेश जाट, गणेश भदौरिया, अशोक व्यास, महेन्द्र शुक्ला, दीपेन्द्रसिंह ठाकुर, राजेश कोठारी, पृथ्वीराजसिंह राठौर शंकर मालवीय, जगदीश पानोला, भूपेन्द्रसिंह राठौर, देवराज यादव, संजय शर्मा, हार्दिक कुरवारा, प्रदीप पवांर, दुर्गाशंकर मोयल, ममता सिंह, दूर्गा डामर सहित खिलाड़ी उपस्थित थे।
