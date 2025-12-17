17 दिसंबर 2025,

रतलाम

एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

Urea Shortage : जावरा में कड़ाके की ठंड के बीच रात से किसान लाइन में लगे हैं। कई लोग वेयरहाउस के बाहर बिस्तर लेकर पहुंचे। सिर्फ 100 किसानों को बांटा जा रहा टोकन, बाकी किसान परेशान हो रहे।

2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 17, 2025

Urea Shortage

जावरा में गहराया यूरिया संकट (photo Source- Patrika)

Urea Shortage :मध्य प्रदेश में एक बार फिर यूरिया का संकट गहराता नजर आने लगा है। सबसे ज्यादा खराब हालात सूबे के रतलाम जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा अनुभाग में देखने को मिल रहे हैं। यहां हालांत ये हैं कि, किसान सुबह नंबर आने की चिंता में रात से ही वेयर हाउस के बाहर कड़ी ठंड में लाइन लगाकर खड़े रहे। जबकि, कुछ किसान तोघरों से बिस्तर लाकर खुले इलाके में बिछाकर सोने को मजबूर हैं।

आपको बता दें कि, जिले में बीती रात कड़ाके की ठंड पड़ी है। न्यूनतम 9 डिग्री तापमान और घने कोहरे के बीच यहां यूरिया के लिए किसान रातभर वेयरहाउस के बाहर सो कर सुबह अपने जल्दी नंबर लगने का इंतजार करते नजर आए। कई किसान देर रात पहुंचकर अपने घरों से बिस्तर लाकर खुले आसमान के नीचे बिछाकर नंबर लगाए बैठे रहे।

सिर्फ 100 किसानों को मिल रहा यूरीया वितरण का टोकन

क्षेत्र में यूरिया के हालात ये हैं कि, निर्धारित खपत के बावजूद वेयरहाउस द्वारा क्षेत्र में सिर्फ 100 किसानों को ही यूरीया वितरण का टोकन दिया जा रहा है। जबकि, सुबह ही किसानों की संख्या इससे करीब पांच गुना ज्यादा रही। जैसे-जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे मौके पर किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में संख्या लगातार बढ़ने के कारण किसानों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

रात से बिस्तर बिछाए बैठे हैं- बुजुर्ग किसान

यूरिया लेने आए मांडवी निवासी 70 वर्षीय किसान अमर सिंह का कहना है कि, 'मैं अपने घर से रात को 01 बजे से निकला हूं, जबकि कड़ाके की ठंड के रात में 02 बजे के बाद यहां पहुंचा। आने में भी खासा परेशानी हुई। उसके बाद मंडी से किराए के बिस्तर लाकर वेयरहाउस के बाहर नंबर लगाकर सोया। अब वेयरहाउस खुलने के बाद पता नहीं मेरा उन 100 लोगों में नंबर आएगा भी या नहीं, जिन्हें वेयरहाउस की ओर से टोकन दिया जाएगा। ग्राम सेजवता के किस ललित ने बताया कि, 3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उन्हें टोकन नहीं मिल सका है।

Updated on:

17 Dec 2025 12:12 pm

Published on:

17 Dec 2025 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

