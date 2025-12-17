एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

यूरिया लेने आए मांडवी निवासी 70 वर्षीय किसान अमर सिंह का कहना है कि, 'मैं अपने घर से रात को 01 बजे से निकला हूं, जबकि कड़ाके की ठंड के रात में 02 बजे के बाद यहां पहुंचा। आने में भी खासा परेशानी हुई। उसके बाद मंडी से किराए के बिस्तर लाकर वेयरहाउस के बाहर नंबर लगाकर सोया। अब वेयरहाउस खुलने के बाद पता नहीं मेरा उन 100 लोगों में नंबर आएगा भी या नहीं, जिन्हें वेयरहाउस की ओर से टोकन दिया जाएगा। ग्राम सेजवता के किस ललित ने बताया कि, 3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी उन्हें टोकन नहीं मिल सका है।