कुश्ती में रतलाम के मोक्ष-काजल महापौर केसरी

त्रिवेणी मेले में तीन दिनी कुश्ती स्पर्धा में नेहरू स्टेडियम रेसलिंग सेंटर ने चैम्पीयनशिप की अपने नाम
रतलाम. कुश्ती में महिला-पुरुष पहलवानों तीन दिन दबदबा दिखाया, अंतिम दिन हुई कांटे की टक्कर में 55 प्लस में महिला पहलवान काजल रजक महापौर केसरी बनी और नेहरू स्टेडियम रेसलिंग सेंटर के ही 18 वर्षीय युवा मोक्ष चतुर्वेदी ने करीब पांच मिनट चली कुश्ती में राहुल टांक को 10-0 के स्कोर से परास्त कर विजयी हासिल कर महापौर केसरी का खिताब अपने नाम किया। उज्जैन संभाग महापौर केसरी समरोज लाला बने। कुश्ती स्पर्धा में नेहरू स्टेडियम रेसलिंग सेंटर की चैम्पीयनशिप बनी।
विजेताओं को किया पुरस्कृत
महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास, क्षेत्रिय पार्षद अक्षय संघवी, खेल स्पर्धा संरक्षक अशोक जैन लाल, कुश्ती स्पर्धा संयोजक बलवंत भाटी, गामड़ पहलवान, जगदीश पहलवान, सलाम पहलवान, वैभव जाट, पप्पू मेहता ने विजेता व उपविजेता पहलवानों को गदा, पट्टे, पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। स्पर्धा में सेवा देने वाले निर्णायक, उस्ताद, खलिफा, अधिकारी, कर्मचारियों को भी प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए।
ये रहे निर्णायक
इस अवसर पर पप्पू मेहता, मनोज शर्मा, सतीश राठौड़, सत्येंद्र मेहता, गणेश बागड़ी, महेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। ऑफि़शियल व निर्णायक की भूमिका में एनआईएस कोच विश्वामित्र अवार्डी वेदप्रकाश जावला, योगेन्द्र सेन, मनीष खाण्डेराव, अशोक यादव, राम यादव, छाया शर्मा, जितेन्द्र राठौड़, सुभाष भाटिया, रजक भाटी रहे।
कुश्ती स्पर्धा के फायनल मुकाबले
कबड्डी, खो-खो व मलखंभ के विजेता पुरस्कृत
त्रिवेणी मेला क्षेत्र में आयोजित कबड्डी खो-खो व मलखंभ स्पर्धा के विजेताओं को अतिथियों ने ट्रॉफी, पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कबड्डी में केसरीनन्दन क्लब पंचेड़ विजेता व हिमालया इन्टरनेशनल उपविजेता, खो-खो बालक वर्ग में सांईश्री इन्टरनेशनल विजेता व रतलाम खो-खो कार्पोरेशन उपविजेता एवं तृतीय स्थान पीएमश्री तथा खो-खो बालिका वर्ग में सांईश्री इन्टरनेशनल विजेता व सांईश्री एकेडमी उपविजेता एवं तृतीय स्थान पीएमश्री। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बालक वर्ग में आयुष व बालिका वर्ग में भूमि रही। मलखंभ स्पर्धा में बालिका वर्ग यू 14 में योगिता शर्मा प्रथम, बुशरा शेख द्वितीय व परिधि राठौर तृतीय, 17 में कृष्णा व्यास प्रथम, प्राची गुप्ता द्वितीय व ट्ंविकल चुणावत तृतीय, 19 में मुस्कान सोनी प्रथम, रिया गुप्ता द्वितीय रही। बालक वर्ग यू 14 में काविन चोरव प्रथम, गौरव द्रोणावत द्वितीय व अमन पाल तृतीय, 17 में कनिष्क पुरोहित प्रथम, अंकित व्यास द्वितीय व अंकित प्रजापत तृतीय, 19 में आयुष प्रजापत प्रथम, रवि प्रजापत द्वितीय व गौरव सोलंकी तृतीय रहे। प्रथम, द्वितीय व तृतीय को ट्रॉफी, पुरस्कार राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर संयोजक अनुज शर्मा, आरसी तिवारी, जितेंद्र धूलिया, महेंद्रसिंह सोलंकी, अशोक व्यास, मुकेश जाट, वीरेंद्र गुर्जर, राजेश कोठारी, पृथ्वीराजसिंह राठौर, गणेश भदौरिया, राहूल श्रीवास्तव, देवराज यादव, जगदीश पानोला, भूपेन्द्रसिंह राठौर, हिम्मत सिंह, पवन सिंघल, तनवीश, दुर्गा डामोर, हर्ष खरे, दुर्गाशंकर मोयल, संजय शर्मा, शंकरलाल मालवीय, हार्दिक कुरवरा, प्रदीप पवांर, गुरवेन्द्र डोडियार, दीपेश यादव, प्रणीत सिंह पवांर सहित खिलाड़ी उपस्थित थे।
त्रिवेणी मेले में 19 दिसंबर को बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा
नगर निगम की ओर से त्रिवेणी मेले में 19 दिसंबर को त्रिवेणी मेला परिसर स्थित मानस भवन में बॉडी बिल्डिंग (शरीर सौष्ठव) प्रतियोगिता का आयोजन शाम 5 बजे से किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग