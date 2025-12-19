रिटायर्ड महिला टीचर ने जलाया कुरान शरीफ, सैकड़ों मुस्लिमों ने घेरा थाना

औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि फरियादी के मुताबिक हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजाखाना जेहरा के पीछे गुरुवार सुबह 11.30 बजे अतिया कुछ धार्मिक किताबें जला रही थी। इन धार्मिक किताबों में कुरान शरीफ भी था, वह भी जल रहा था। किसी अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई लेकिन महिला जला हुआ कुरान शरीफ लेकर भाग गई। अब केस दर्ज किया गया है, मामले की जांच में लिया गया है।