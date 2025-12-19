19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रतलाम

रिटायर्ड महिला टीचर ने जलाया कुरान शरीफ, सैकड़ों मुस्लिमों ने घेरा थाना

Quran Sharif Burning Case: एमपी के रतलाम के जावरा का मामला, सीरत कमेटी सदस्यों के साथ सैकड़ों की संख्या समाज जनों ने घेरा थाना, शिकायत के बाद एक्शन...

less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Sanjana Kumar

Dec 19, 2025

Quran Sharif Burning in Ratlam

Quran Sharif Burning in Ratlam: पुलिस थाने में शिकायती आवेदन देते मुस्लिम समुदाय के लोग। (photo: patrika)

Quran Sharif Burning: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनुभग के हुसैन टेकरी क्षेत्र में कुरान शरीफ जलाने का मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड महिला शिक्षिका ने कुरान शरीफ जलाया था। जिसकी शिकायत पुलिस के पास पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो बवाल मच गया। सैकड़ों समाज जन स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर लिया।

बवाल होता देख दर्ज की गई FIR

कुरान शरीफ जलाने का ये मामला इलाके के रोजाना रोड स्थित इमामबाड़े के पीछे का है। बता दें कि इस संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को कुछ लोगों ने आवेदन दिया था। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके बाद सीरत कमेटी के सदस्यों और सैकड़ों समाज जनों ने थाने का घेराव किया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने महिला टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की।

देर रात घेरा थाना

थाना घेरने की ये घटना देर रात 9.30 बजे की है। सीरत कमेटी पदाधिकारी सहित मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए और आक्रोश जताया। इसके बाद पुलिस ने जेल रोड निवासी शाहीन हुसैन की रिपोर्ट पर हुसैन टेकरी क्षेत्र में रोजाना रोड निवासी रिटायर्ड महिला टीचर अतिया खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच शुरू की है।

केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है

औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि फरियादी के मुताबिक हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजाखाना जेहरा के पीछे गुरुवार सुबह 11.30 बजे अतिया कुछ धार्मिक किताबें जला रही थी। इन धार्मिक किताबों में कुरान शरीफ भी था, वह भी जल रहा था। किसी अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई लेकिन महिला जला हुआ कुरान शरीफ लेकर भाग गई। अब केस दर्ज किया गया है, मामले की जांच में लिया गया है।

ये भी पढ़ें

फिर पकड़ा नकली सिरप का जखीरा, घर में चल रही थी जहर की फैक्ट्री
इंदौर
MP News Fake Syrup Factory sealed in indore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 11:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रिटायर्ड महिला टीचर ने जलाया कुरान शरीफ, सैकड़ों मुस्लिमों ने घेरा थाना

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

https://www.patrika.com/satna-news/4-children-made-hiv-positive-at-satna-district-hospital-20180322

समाचार

एमपी में किसानों को रुला रहा प्याज, यहां 8 हजार बोरी सड़क पर फैंकने की तैयारी

Onion Prices Down
रतलाम

Ratlam Wrestling News

Ratlam Breaking News
रतलाम

एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता ने दिया इस्तीफा

Harshvijay Gehlot Resign
रतलाम

एमपी में फिर गहराया यूरिया संकट, कड़ाके की ठंड में रात से लाइन में लगे हैं किसान, कई बिस्तर लाए

Urea Shortage
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.