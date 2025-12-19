रिटायर्ड महिला टीचर ने जलाया कुरान शरीफ, सैकड़ों मुस्लिमों ने घेरा थाना

Quran Sharif Burning in Ratlam: पुलिस थाने में शिकायती आवेदन देते मुस्लिम समुदाय के लोग। (photo: patrika)
Quran Sharif Burning: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा आनुभग के हुसैन टेकरी क्षेत्र में कुरान शरीफ जलाने का मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड महिला शिक्षिका ने कुरान शरीफ जलाया था। जिसकी शिकायत पुलिस के पास पहुंची, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो बवाल मच गया। सैकड़ों समाज जन स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर लिया।
कुरान शरीफ जलाने का ये मामला इलाके के रोजाना रोड स्थित इमामबाड़े के पीछे का है। बता दें कि इस संदर्भ में औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को कुछ लोगों ने आवेदन दिया था। लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके बाद सीरत कमेटी के सदस्यों और सैकड़ों समाज जनों ने थाने का घेराव किया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने महिला टीचर के खिलाफ एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की।
थाना घेरने की ये घटना देर रात 9.30 बजे की है। सीरत कमेटी पदाधिकारी सहित मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग थाने पहुंच गए और आक्रोश जताया। इसके बाद पुलिस ने जेल रोड निवासी शाहीन हुसैन की रिपोर्ट पर हुसैन टेकरी क्षेत्र में रोजाना रोड निवासी रिटायर्ड महिला टीचर अतिया खान के खिलाफ बीएनएस की धारा 299 के तहत केस दर्ज किया। मामले की जांच शुरू की है।
औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि फरियादी के मुताबिक हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजाखाना जेहरा के पीछे गुरुवार सुबह 11.30 बजे अतिया कुछ धार्मिक किताबें जला रही थी। इन धार्मिक किताबों में कुरान शरीफ भी था, वह भी जल रहा था। किसी अनवर अली ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई लेकिन महिला जला हुआ कुरान शरीफ लेकर भाग गई। अब केस दर्ज किया गया है, मामले की जांच में लिया गया है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग