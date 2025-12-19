19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रतलाम

‘महापौर’ ने इंजीनियर को लगाई फटकार, बोले- मेरी सुपारी ले रखी है क्या

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम में इन दिनों अमृत-2 योजना का कार्य चल रहा है। इसको लेकर महापौर प्रहलाद पटेल ने इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई है।

रतलाम

Himanshu Singh

Dec 19, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में अमृत-2 योजना में पाइप लाइन बदलने का कार्य चल रहा है। शहर के 9 वार्ड में 8 दिन से पाइप लाइन बदलने के कार्य के चलते पेयजल वितरण ठप है। इन वार्ड में रहने वाली करीब एक लाख की आबादी पेयजल के लिए परेशान हो रही है। जर्जर टैंकर से वार्ड में पानी पहुंचाया जा रहा है।

'मेरी सुपारी ले रखी है क्या?'

इन सब के बीच गुरुवार देर रात नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल का 5 मिनट से अ​धिक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ये कहते हुए नजर आ रहे है बगैर मेरी जानकारी के पाइप लाइन बदलने का कार्य ही क्यों शुरू किया गया। नगर निगम के जलप्रदाय विभाग के इंजीनियर भय्यालाल चौधरी से बात करते हुए महापौर ने कहा क्या तुमने या परिवार ने मेरी सुपारी ले रखी है। साथ ही उन्होंने परिषद को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। इस मिस्टेक की भरपाई हम लोगों को करनी पड़ेगी। टैंकरों की व्यवस्था आपके पास नहीं है। बिना प्लान के आप लोग कुछ भी कर रहे हो। काम शुरु करने के पहले कोई तैयारी होनी चाहिए।

दरअसल, भोपाल रवाना होते समय रास्ते में महापौर को जानकारी मिली थी कि पटरी पार क्षेत्र के वार्ड 1 से 8 और 13 में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। जिसके बाद उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। बिना किसी तकनीकि एक्सपर्ट और वैकल्पिक व्यवस्था और पुराने- क्रैक वाले एमएस पाइप डाल दिए गए थए। साथ ही 90 डिग्री बैंड को सही तरीके से सीसी में फिक्स नहीं किया गया है। मोटर जैसे ही चालू हुई, तुरंत बैंड खिसक गया। पूरी रात काम न हो सका।

संबंधित विषय:

mp news

Updated on:

19 Dec 2025 02:34 pm

Published on:

19 Dec 2025 02:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / ‘महापौर’ ने इंजीनियर को लगाई फटकार, बोले- मेरी सुपारी ले रखी है क्या

