‘महापौर’ ने इंजीनियर को लगाई फटकार, बोले- मेरी सुपारी ले रखी है क्या

इन सब के बीच गुरुवार देर रात नगर निगम महापौर प्रहलाद पटेल का 5 मिनट से अ​धिक बड़ा वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ये कहते हुए नजर आ रहे है बगैर मेरी जानकारी के पाइप लाइन बदलने का कार्य ही क्यों शुरू किया गया। नगर निगम के जलप्रदाय विभाग के इंजीनियर भय्यालाल चौधरी से बात करते हुए महापौर ने कहा क्या तुमने या परिवार ने मेरी सुपारी ले रखी है। साथ ही उन्होंने परिषद को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। इस मिस्टेक की भरपाई हम लोगों को करनी पड़ेगी। टैंकरों की व्यवस्था आपके पास नहीं है। बिना प्लान के आप लोग कुछ भी कर रहे हो। काम शुरु करने के पहले कोई तैयारी होनी चाहिए।