रतलाम

कार्य मूल्यांकन के आधार पर वेतन-मानदेय भुगतान के निर्देश

रतलाम. जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान उपलब्धि की समीक्षा शुक्रवार को बिरियाखेड़ी स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग डॉ. दीपक पिप्पल ने करते हुए जिले की स्वास्थ्य कार्यक्रम रैकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय जांच

रतलाम

image

Gourishankar Jodha

Dec 19, 2025

Health news

क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग डॉ. दीपक पिप्पल ने कहा स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिले की रैंकिंग में सुधार लाएं

रतलाम. जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान उपलब्धि की समीक्षा शुक्रवार को बिरियाखेड़ी स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग डॉ. दीपक पिप्पल ने करते हुए जिले की स्वास्थ्य कार्यक्रम रैकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय जांच कराई जाए और इसकी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जानकारी प्रविष्टि की जाए। जिला स्तरीय अधिकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और कार्य ना करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाही करें तथा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर वेतन अथवा मानदेय का भुगतान किया जाए।

डॉ. दीपक पिप्पल ने उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी साथ बैठकर मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु के कारणों की पड़ताल कर सुधारात्मक कार्रवाही करें। समीक्षा बैठक जिला प्रशिक्षण केंद्र बिरियाखेड़ी में रखी गई थी। इस मौके पर उपसंचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग डॉ. संजीव कुमरावत, संभागीय समन्वयक आरएमएनसी एचए माहेनूर ने भी जिले में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की।

सीएमएचओ नियमित मॉनिटरिंग करें
स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रति शनिवार को सेक्टर स्तरीय बैठक में की जाए साथ ही नियमित मॉनिटरिंग सीएमएचओ करें। जिले में समस्त गर्भवती महिलाओं के प्रथम त्रैमास में रजिस्ट्रेशन कराया जाए तथा प्रसव कराने वाली समस्त महिलाओं के डिलीवरी अपडेशन की कार्यवाही पूर्ण की जाए, ताकि हितग्राही मुलक योजना में समय पर भुगतान कराया जा सके।

ये रहे बैठक में उपस्थित
बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे, प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. एपी सिंह , आरएमओ डॉ. अभिषेक अरोरा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. वर्षा कुरील, डीपीएम अर्चना राठौर, डीसीएम कमलेश मुवेल, डॉ. सत्येंद्र राजावत, एमएंडई अधिकारी श्वेता बागड़ी, लोकेश वैष्णव, डॉ. जितेंद्र जायसवाल, डॉ. पवन पाटीदार, डॉ. गौरव बोरीवाल आदि अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित थे।

Updated on:

19 Dec 2025 10:47 pm

Published on:

19 Dec 2025 10:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / कार्य मूल्यांकन के आधार पर वेतन-मानदेय भुगतान के निर्देश

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

