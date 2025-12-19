कार्य मूल्यांकन के आधार पर वेतन-मानदेय भुगतान के निर्देश

रतलाम. जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान उपलब्धि की समीक्षा शुक्रवार को बिरियाखेड़ी स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग डॉ. दीपक पिप्पल ने करते हुए जिले की स्वास्थ्य कार्यक्रम रैकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में सभी गर्भवती महिलाओं की चिकित्सीय जांच कराई जाए और इसकी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जानकारी प्रविष्टि की जाए। जिला स्तरीय अधिकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और कार्य ना करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाही करें तथा कार्य के मूल्यांकन के आधार पर वेतन अथवा मानदेय का भुगतान किया जाए।



डॉ. दीपक पिप्पल ने उपस्थित स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी साथ बैठकर मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु के कारणों की पड़ताल कर सुधारात्मक कार्रवाही करें। समीक्षा बैठक जिला प्रशिक्षण केंद्र बिरियाखेड़ी में रखी गई थी। इस मौके पर उपसंचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन संभाग डॉ. संजीव कुमरावत, संभागीय समन्वयक आरएमएनसी एचए माहेनूर ने भी जिले में संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की।



