रतलाम मेडिकल कॉलेज में गुंडागर्दी, गेटपास मांगा तो युवकों ने गार्ड को पीटा

पीड़ित सुरक्षा गार्ड जितेंद्र परमार ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड है। शुक्रवार को गेट नंबर 2 पर पर वह बलवंत भूरिया के साथ ड्यूटी पर था। सुबह करीब 9 बजे गेट पर तीन-चार व्यक्ति आए व अंदर जाने लगे। हम दोनों ने उनसे गेट पास पूछा जो उनके पास नहीं था। उन्हें अंदर जाने से रोका तो विवाद कर मारपीट पर उतर आए। इसके बाद उन्होंने लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। हंगामा होते ही सुपरवाईजर अजय मालवीय, सुरक्षाकर्मी सपना सिसोदिया, रंजना सिंह, सुपरवाईजर मनीष आए और बीच बचाव कर छुड़ाया। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग कह रहे थे कि हम गांधीनगर के हैं और हमें लोग जितेन्द्र, अभय, संजय बोलते हैं।