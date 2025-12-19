रतलाम मेडिकल कॉलेज में गुंडागर्दी, गेटपास मांगा तो युवकों ने गार्ड को पीटा

medical college guard asked for gate pass young men assaulted him (सोर्स- पत्रिका)
MP News: मध्यप्रदेश के रतलाम मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की सुबह उस समय गेट नंबर दो पर हंगामा मच गया जब मरीज से मिलने के लिए अंदर जा रहे कुछ युवकों ने गेट पर खड़े सुरक्षागार्ड और उसके साथी की जमकर धुनाई कर दी। अचानक हुए घटनाक्रम से हड़कंप मच गया। आरोपी युवकों ने दोनों गार्ड को लात घूंसों से गेट के पास ही जमकर पीटा। घटना के बाद सुरक्षा गार्डों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से सुरक्षा की मांग की। दोपहर में पीड़ित सुरक्षा गार्ड की तरफ से औैद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया।
पीड़ित सुरक्षा गार्ड जितेंद्र परमार ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड है। शुक्रवार को गेट नंबर 2 पर पर वह बलवंत भूरिया के साथ ड्यूटी पर था। सुबह करीब 9 बजे गेट पर तीन-चार व्यक्ति आए व अंदर जाने लगे। हम दोनों ने उनसे गेट पास पूछा जो उनके पास नहीं था। उन्हें अंदर जाने से रोका तो विवाद कर मारपीट पर उतर आए। इसके बाद उन्होंने लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। हंगामा होते ही सुपरवाईजर अजय मालवीय, सुरक्षाकर्मी सपना सिसोदिया, रंजना सिंह, सुपरवाईजर मनीष आए और बीच बचाव कर छुड़ाया। पीड़ित ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग कह रहे थे कि हम गांधीनगर के हैं और हमें लोग जितेन्द्र, अभय, संजय बोलते हैं।
घटना के बाद कॉलेज के सभी सुरक्षागार्ड एकत्रित हुए और सीएमओ डॉ. विनय शर्मा के समक्ष विरोध जताया। उनका कहना था कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही गेट नं. दो के पास पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी लगाई जाए जिससे सुरक्षा हो। पुलिस ने पीड़ित सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर जितेन्द्र, अभय और संजय नाम के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।
बड़ी खबरेंView All
रतलाम
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग