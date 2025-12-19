19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

फिर पकड़ा नकली सिरप का जखीरा, घर में चल रही थी जहर की फैक्ट्री

MP news: इंदौर के सांवेर में सेहत से खिलवाड़, लैब न दस्तावेज, सुरक्षा मानक भी नहीं, घर में चल रही थी नकली कफ सिरप फैक्ट्री....

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Dec 19, 2025

MP News Fake Syrup Factory sealed in indore

MP News Fake Syrup Factory sealed in indore(photo: patrika)

MP News: ग्राम धरमपुरी सोलसिंदा स्थित रेबिहांस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड नामक आयुर्वेदिक दवा निर्माण इकाई को प्रशासन ने गुरुवार को सील कर दिया। आवासीय परिसर में बिना अनुमति, बिना गुणवत्ता जांच व्यवस्था और बिना आवश्यक दस्तावेजों के दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। सांवेर एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में 30 से ज्यादा तरह के सिरप पाए गए। दवा निर्माण में प्रयुक्त घटकों (कंपोनेंट) से जुड़े रिकॉर्ड भी नहीं मिले।

दूसरी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल

जांच में सामने आया कि उत्पादों पर अलग-अलग कंपनियों के नाम थे। इनमें मनोमय लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड (जिरकपुर, पंजाब) और रेबिहांस बायोटेक प्रा.लि. (देहरादून) शामिल हैं, जबकि इन कंपनियों से किसी प्रकार का वैध अनुबंध या टाईअप नहीं था। मौके पर मिले केमिस्ट संजय डेविड ने बताया कि उन्होंने बीएससी (मैथ्स) किया है। दवा निर्माण का अनुभव निजी फार्मा कंपनी में काम के दौरान मिला।

आगे भी जारी रहेगी सख्ती

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन एवं आयुष विभाग ने फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान इंदौर के सांवेर एसडीएम घनश्याम धनगर, तहसीलदार पूनम तोमर, राजस्व अमला, पटवारी एवं आयुष विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

HIV Blood Transfusion मामले में बड़ी कार्रवाई, दिल्ली तक हड़कंप, आज फिर आ रही टीम
भोपाल
HIV

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 10:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / फिर पकड़ा नकली सिरप का जखीरा, घर में चल रही थी जहर की फैक्ट्री

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी की ‘नई रेललाइन’ के लिए 19 गांवों से ली जाएगी जमीन, रेलवे ने जारी की अधिसूचना

indore manmad rail line
इंदौर

घर में मृत मिले पति-पत्नी, 10 दिन पहले आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा था.

indore
इंदौर

‘पतंग’ उड़ाने के लिए दूरी तय, नहीं मानें तो घर आएंगे पुलिसकर्मी, होगी सख्त कार्रवाई

kites
इंदौर

‘मैं शादी से खुश थी, राज से भाई वाले थे संबंध…’, सोनम को मिलेगी जमानत ?

Raja Raghuvanshi Murder
इंदौर

IPL 2026: सिर्फ 7 करोड़ के वेंकटेश अय्यर, करोड़ों में बिके एमपी के ये खिलाड़ी भी

IPL 2026
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.