फिर पकड़ा नकली सिरप का जखीरा, घर में चल रही थी जहर की फैक्ट्री

MP News: ग्राम धरमपुरी सोलसिंदा स्थित रेबिहांस हर्बल प्राइवेट लिमिटेड नामक आयुर्वेदिक दवा निर्माण इकाई को प्रशासन ने गुरुवार को सील कर दिया। आवासीय परिसर में बिना अनुमति, बिना गुणवत्ता जांच व्यवस्था और बिना आवश्यक दस्तावेजों के दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। सांवेर एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में 30 से ज्यादा तरह के सिरप पाए गए। दवा निर्माण में प्रयुक्त घटकों (कंपोनेंट) से जुड़े रिकॉर्ड भी नहीं मिले।