इंदौर

इंदौर में घर में मृत मिले पति-पत्नी, 10 दिन पहले आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा था..

mp news: घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा घर में मिले पति-पत्नी के शव ।

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Dec 18, 2025

indore

husband wife found dead in house

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक घर में पति-पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया। पति का शव बेड पर पड़ा था जबकि पत्नी की डेडबॉडी बाथरूम में मिली है। शव करीब 9-10 दिन पुराने होने की आशंका है। घर से बदबू आने पर जब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। घर का दरवाजा तोड़ा गया तो पति-पत्नी के शव घर में मिले हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच करने में जुट गई है।

लकवाग्रस्त था पति, पत्नी मानसिक रुप से बीमार

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक घर से पति-पत्नी के शव मिले है। जिनकी पहचान कन्हैयालाल परनवाल और उनकी पत्नी स्मृति परनवाल के तौर पर हुई है। बताया गया है कि कन्हैयालाल लकवाग्रस्त थे और उनकी पत्नी स्मृति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। दोनों अक्सर घर में ही रहते थे और आसपड़ोस के लोगों से भी उनका कोई बोलचाल नहीं था। गुरुवार को घर से तेज बदबू आने के कारण पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो पति कन्हैयालाल बिस्तर पर और पत्नी स्मृति बाथरूम में मृत मिलीं। आशंका जताई जा रही है कि शव 9-10 दिन पुराने हैं।

10 दिन पहले पड़ोसियों ने देखा था

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया है कि दंपति अकेले ही रहते थे और उनके घर पर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। करीब 10 दिन पहले उन्होंने आखिरी बार उन्हें देखा था। ये भी पता चला है कि 2016 से कन्हैयालाल मकान में पत्नी के साथ रह रहे थे। कन्हैयालाल यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे और पीथमपुर में पहले नौकरी करते थे। करीब 6 महीने पहले कन्हैयालाल को लकवा लग गया था। पड़ोसियों के मुताबिक दूध वाला और एसआईआर वाले भी दो बार घर पर आए लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था।

खबर शेयर करें:

18 Dec 2025 05:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में घर में मृत मिले पति-पत्नी, 10 दिन पहले आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा था..

