इंदौर में घर में मृत मिले पति-पत्नी, 10 दिन पहले आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा था..

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक घर से पति-पत्नी के शव मिले है। जिनकी पहचान कन्हैयालाल परनवाल और उनकी पत्नी स्मृति परनवाल के तौर पर हुई है। बताया गया है कि कन्हैयालाल लकवाग्रस्त थे और उनकी पत्नी स्मृति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। दोनों अक्सर घर में ही रहते थे और आसपड़ोस के लोगों से भी उनका कोई बोलचाल नहीं था। गुरुवार को घर से तेज बदबू आने के कारण पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा तो पति कन्हैयालाल बिस्तर पर और पत्नी स्मृति बाथरूम में मृत मिलीं। आशंका जताई जा रही है कि शव 9-10 दिन पुराने हैं।