एमपी की ‘नई रेललाइन’ के लिए 19 गांवों से ली जाएगी जमीन, रेलवे ने जारी की अधिसूचना

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन की कवायद पिछले कई वर्षों से चल रही थी। साल 2023 में टोकन 2 करोड़ की राशि दे दी गई थी। राज्य के हिस्से में डीपीआर सर्वे किया गया। इसके बाद साल 2024 के बजट में एक हजार करोड़ रुपए की टोकन राशि दी गई थी। अभी 18 हजार 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। वर्तमान में इंदौर से देवास, उज्जैन, रतलाम, थांदला, दाहोद, गोधरा, वडोदरा होते हुए मुंबई जाना पड़ता है। जो कि 828 किलोमीटर दूर पड़ता है, अब नई रेल लाइन बनने से 188 किलोमीटर कम होने से करीब 5 घंटे का समय बचेगा।