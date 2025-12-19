कांग्रेस में बगावत! 30 पदाधिकारियों ने दिए इस्तीफे, व्हाट्स एप पर दिखा विद्रोह

MP Congress: जावद विधानसभा में कांग्रेस पहले ही पिछले 22 वर्षों से सत्ता से बाहर है, लेकिन अब संगठनात्मक फैसलों ने पार्टी को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। ब्लॉक अध्यक्षों की हालिया नियुक्तियों के विरोध में 30 से अधिक ब्लॉक, नगर और बूथ स्तर के पदाधिकारियों ने इस्तीफे सौंप दिए हैं, जिससे कांग्रेस में खुली बगावत की स्थिति बन गई है। यह विवाद अब केवल नियुक्तियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ता बनाम इंदौरी नेतृत्व की सीधी टकराहट में बदल चुका है।