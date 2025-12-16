साउथ अफ्रीका में नीमच के तैराकों का दमदार प्रदर्शन

खिलाडिय़ों की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मंगलवार को नगरपालिका परिषद द्वारा स्विमिंग पूल परिसर में विश्व विजेता तैराकों का स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्विमफ्लाय क्लब और नगरपालिका के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कठिन अभ्यास कर विश्व मंच पर पदक जीते। इनमें तैराक सिद्धांतसिंह जादौन और आयुष शर्मा ने रजत पदक जबकि असमी कटारिया और स्तुति अग्रवाल ने कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा पृथ्वीराजसिंह हरोड़, आरव शर्मा, आरवबाफना और जिनिश आंजना ने भी अपने अपने इवेंट में उत्कृष्ट तैराकी कर नीमच की प्रतिभा का लोहा मनवाया। समारोह में नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, नपा सभापति मनोहर मोटवानी, छाया जायसवाल, अशोक जोशी, पार्षद रूपेंद्र लोक्स ने खिलाडिय़ों का पुष्पमाला पहनाकर और पदक भेंटकर सम्मानित किया। स्विमफ्लाय क्लब के मेंटर प्रभु मूलचंदानी और अध्यक्ष राकेश कोठारी भी मंचासीन रहे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चोपड़ा ने कहा कि नीमच के तैराकों का यह प्रदर्शन गर्व का विषय है। सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर इतिहास रचा है। नगरपालिका भविष्य में भी इन खिलाडिय़ों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराएगी, ताकि ये खिलाड़ी एशियाड और उससे आगे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।