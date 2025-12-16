16 दिसंबर 2025,

नीमच

साउथ अफ्रीका में नीमच के तैराकों का दमदार प्रदर्शन

पदक विजेता खिलाडिय़ों के सम्मान में निकाला जाएगा चल समारोह

नीमच

image

Ashish Pathak

Dec 16, 2025

neemuch news

neemuch news


नीमच. नीमच के तैराकों ने साउथ अफ्रीका में आयोजित विश्व तैराकी चैंम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर चार पदक हासिल किए। नीमच के खिलाडिय़ों ने ना केवल नीमच बल्कि मध्यप्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। विश्व विजेता खिलाडिय़ों के सम्मान में बुधवार को शहर में चल समारोह आयोजित किया जाएगा।

खिलाडिय़ों की ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद मंगलवार को नगरपालिका परिषद द्वारा स्विमिंग पूल परिसर में विश्व विजेता तैराकों का स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्विमफ्लाय क्लब और नगरपालिका के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में कठिन अभ्यास कर विश्व मंच पर पदक जीते। इनमें तैराक सिद्धांतसिंह जादौन और आयुष शर्मा ने रजत पदक जबकि असमी कटारिया और स्तुति अग्रवाल ने कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा पृथ्वीराजसिंह हरोड़, आरव शर्मा, आरवबाफना और जिनिश आंजना ने भी अपने अपने इवेंट में उत्कृष्ट तैराकी कर नीमच की प्रतिभा का लोहा मनवाया। समारोह में नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, नपा सभापति मनोहर मोटवानी, छाया जायसवाल, अशोक जोशी, पार्षद रूपेंद्र लोक्स ने खिलाडिय़ों का पुष्पमाला पहनाकर और पदक भेंटकर सम्मानित किया। स्विमफ्लाय क्लब के मेंटर प्रभु मूलचंदानी और अध्यक्ष राकेश कोठारी भी मंचासीन रहे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चोपड़ा ने कहा कि नीमच के तैराकों का यह प्रदर्शन गर्व का विषय है। सीमित संसाधनों के बावजूद बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर इतिहास रचा है। नगरपालिका भविष्य में भी इन खिलाडिय़ों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराएगी, ताकि ये खिलाड़ी एशियाड और उससे आगे देश का प्रतिनिधित्व कर सकें।

पहले प्रदेश में बदना दबदबा

राकेश कोठारी ने बताया कि इंदौर में आयोजित मध्यप्रदेश चैंम्पियनशिप में नीमच के तैराकों ने 13 पदक जीतकर प्रदेश में दबदबा बनाया। इसके बाद आठ तैराकों का चयन साउथ अफ्रीका के लिए हुआ था। वहीं नीमच की तैराक कनकश्री ने एशियाई चैंम्पियनशिप में भाग लेकर एशियाड की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। समारोह में नगरपालिका कार्यालय अधीक्षक कन्हैयालाल शर्मा, टेकचंद बुनकर, प्रवीण आर्य, स्विमफ्लाय क्लब के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अन्य खिलाड़ी उपस्थित रहे। संचालन राकेश कोठारी ने किया। आभार निलेश जैन ने माना। नीमच के तैराकों की इसी उपलब्धि पर बुधवार को शहर में खेल प्रतिभाओं, खिलाडिय़ों और खेल संस्थाओं द्वारा चल समारोह एवं सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / साउथ अफ्रीका में नीमच के तैराकों का दमदार प्रदर्शन

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

