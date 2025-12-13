राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दंपति समेत एमपी के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Horrific Road Accident : राजस्थान के निंबाहेड़ा के कोतवाली थाना इलाके में स्थित वसुंधरा मल्टी के पास शुक्रवार रात हुए भीषण हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन का टायर बदलते समय पीछे से आई तेज रफ्तार मारुति ओमनी अनियंत्रित होकर पिकअप से जा टकराई। उसी दौरान एक थार कार भी पीछे से भिड़ गई। तीन वाहनों की एकाएक भीषण टक्कर में मध्य प्रदेश के नीमच निवासी दंपति और एमपी के ही मंदसौर निवासी पिकअप चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।