राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दंपति समेत एमपी के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

राजस्थान में सड़क हादसा, एमपी के 3 लोगों की मौत (Photo Source- Patrika)
Horrific Road Accident : राजस्थान के निंबाहेड़ा के कोतवाली थाना इलाके में स्थित वसुंधरा मल्टी के पास शुक्रवार रात हुए भीषण हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन का टायर बदलते समय पीछे से आई तेज रफ्तार मारुति ओमनी अनियंत्रित होकर पिकअप से जा टकराई। उसी दौरान एक थार कार भी पीछे से भिड़ गई। तीन वाहनों की एकाएक भीषण टक्कर में मध्य प्रदेश के नीमच निवासी दंपति और एमपी के ही मंदसौर निवासी पिकअप चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।
हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने ओमनी चालक लखन पिता सुरेशचंद्र निवासी सरवानिया महाराज और उनकी पत्नी सविता को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिकअप चालक बसंतीलाल पिता भैरूलाल निवासी मंदसौर की भी इस हादसे में जान चली गई। पिकअप, का सहचालक हस्तीमल पामेचा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है।
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों के शवों को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। साथ ही, परिजन को भी सूचित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि, के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सौंपे जाएंगे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवा दिया है।
