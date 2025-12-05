एमपी में युवक ने घर में लगा रखी थी नकली नोटों की ‘फैक्ट्री’, 50 हजार के नकली नोट जब्त

नीमच पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक 500 रुपये के नकली नोट चलाने की फिराक में है पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया और आरोपी युवक को पकड़ा। आरोपी का नाम ईश्वर खारोल जो कि सरजना गांव का रहने वाला है। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो हैरान रह गई । आरोपी घर में ही कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने आरोपी ईश्वर के पास से 500 रुपये के 100 नकली नोट कुल 50 हजार रुपये जब्त किए हैं। घर से नकली नोट छापने वाला प्रिंटर, कागज व अन्य सामान भी जब्त किया गया है।