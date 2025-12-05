एमपी में युवक ने घर में लगा रखी थी नकली नोटों की ‘फैक्ट्री’, 50 हजार के नकली नोट जब्त

fake currency printing unit busted 500 rupee notes
mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ाई है। मामला नीमच जिले का है जहां पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक आरोपी को पकड़ा है और उसके पास से 50 हजार रुपये के नकली नोट जब्त किए हैं। आरोपी का एक साथी अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए नकली नोट छाप रहा था जिससे फिलहाल पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपी से पूछताछ में नकली नोटों के नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है।
नीमच पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक 500 रुपये के नकली नोट चलाने की फिराक में है पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया और आरोपी युवक को पकड़ा। आरोपी का नाम ईश्वर खारोल जो कि सरजना गांव का रहने वाला है। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो हैरान रह गई । आरोपी घर में ही कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने आरोपी ईश्वर के पास से 500 रुपये के 100 नकली नोट कुल 50 हजार रुपये जब्त किए हैं। घर से नकली नोट छापने वाला प्रिंटर, कागज व अन्य सामान भी जब्त किया गया है।
आरोपी ईश्वर ने पुलिस को बताया है कि नकली नोट बनाने का मास्टरमाइंड उसका दोस्त सुनील बैरागी है जो कि सरजना गांव का ही रहने वाला है। सुनील फरार हो गया है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोपी ईश्वर के मुताबिक वो और सुनील दोनों ही मिलकर घर पर ही कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोटों की छपाई करते थे। वो इन नकली नोटों को छोटे दुकानदारों और पेट्रोल पंपों पर चलाते थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों के तार नकली नोटों के बड़े गिरोह से जुड़े हो सकते हैं जिसके कारण पूछताछ जारी है।
