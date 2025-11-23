Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन ने की तोड़फोड़, वीडियो

MP News : डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। नाराज परिजन ने न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ की, बल्कि डॉक्टर के साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 23, 2025

MP News

डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

MP News :मध्य प्रदेश के नीमच जिला अस्पताल में शनिवार रात जमकर हंगामा हो गया। जब डिलीवरी के तीन दिन बाद एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ की, बल्कि चिकित्सकों के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंची और हालात को काबू में लिया।

बताया जा रहा है कि, अस्पताल में इलाज के दौरान जान गवाने वाली महिला का नाम टीना पति प्रहलाद, निवासी पीहर चीताखेड़ा और ससुराल आचारी है। 3 दिन पहले टीना ने ऑपरेशन से डिलीवरी कराकर एक पुत्र को जन्म दिया था। परिजन का कहना है कि, बीते तीन दिनों में उसकी हालत सामान्य थी और वो लगातार स्वस्थ हो रही थी। लेकिन शनिवार शाम करीब 8 बजे जिस समय वो खाना खा रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।

उपचार तो मिला, पर काफी देर से- आरोप

परिजन का आरोप है कि, महिला की हालत देख उन्होंने डिलीवरी वार्ड के पास मौजूद डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ को बार-बार बुलाया, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। देर से पहुंचे स्टाफ और 4-5 डॉक्टरों ने महिला को ऑक्सीजन लगाकर उपचार शुरू किया तथा तुरंत ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका।

'ब्लड चढ़ाने के बाद बिगड़ी तबीयत'

परिजन ने आरोप लगाया कि, दिन में टीना को ब्लड चढ़ाया गया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ना शुरु हो गई थी। इस संबंध में भी परिजन द्वारा अस्पताल स्टाफ को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने गंभीरता नहीं दिखाई। इधर, महिला की मौत की सूचना अस्पताल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचने लगे और एकाएक आक्रोशित होते हुए तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने डॉ. योगेंद्र धाकड़ को चारों ओर से घेर लिया और मारपीट की कोशिश की।

दो डॉक्टरों पर पैसे लेने का आरोप

यही नहीं, गुस्साए परिजन ने जिला अस्पताल के दो डॉक्टरों पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, डिलीवरी करने के एवज में उनसे 8 हजार रूपए मांगे गए थे। परिजन ने ये भी कहा कि, हमने डॉक्टर को 7 हजार दिए भी हैं।

'जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई'

घटना के बाद फिलहाल, पुलिस ने जिला अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही, मामले को जांच में लिया है। परिजन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने जांच के बाद तथ्य सामने आने की बात कही है। घटना के बाद अस्पताल में तनाव के हालात हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Nov 2025 10:42 am

Published on:

23 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन ने की तोड़फोड़, वीडियो

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्याज के दाम लुढ़के, लागत तक न निकलने से किसान नाराज, पशुओं से चरवा रहे फसल

Onion Prices Plummet
नीमच

Neemuch News : उस दिन लापरवाही बरती होती तो सीधे हो जाते ‘यमराज’ के दर्शन

नीमच

युवक की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध, सड़क पर लंबा ट्रैफिक

neemuch road accident youth death grampanchayat protest mp news
नीमच

भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

bjp leader passed away
नीमच

एमपी में घर के बाहर खेल रही बच्ची को खींच ले गए आवारा कुत्ते, आईसीयू में भर्ती

neemuch
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.