डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन ने की तोड़फोड़, वीडियो

डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा (Photo Source- Viral Video Screenshot)
MP News :मध्य प्रदेश के नीमच जिला अस्पताल में शनिवार रात जमकर हंगामा हो गया। जब डिलीवरी के तीन दिन बाद एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजन ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न सिर्फ अस्पताल में तोड़फोड़ की, बल्कि चिकित्सकों के साथ मारपीट करने की कोशिश भी की। घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंची और हालात को काबू में लिया।
बताया जा रहा है कि, अस्पताल में इलाज के दौरान जान गवाने वाली महिला का नाम टीना पति प्रहलाद, निवासी पीहर चीताखेड़ा और ससुराल आचारी है। 3 दिन पहले टीना ने ऑपरेशन से डिलीवरी कराकर एक पुत्र को जन्म दिया था। परिजन का कहना है कि, बीते तीन दिनों में उसकी हालत सामान्य थी और वो लगातार स्वस्थ हो रही थी। लेकिन शनिवार शाम करीब 8 बजे जिस समय वो खाना खा रही थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई।
परिजन का आरोप है कि, महिला की हालत देख उन्होंने डिलीवरी वार्ड के पास मौजूद डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग स्टाफ को बार-बार बुलाया, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। देर से पहुंचे स्टाफ और 4-5 डॉक्टरों ने महिला को ऑक्सीजन लगाकर उपचार शुरू किया तथा तुरंत ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन तबतक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद महिला को बचाया नहीं जा सका।
परिजन ने आरोप लगाया कि, दिन में टीना को ब्लड चढ़ाया गया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ना शुरु हो गई थी। इस संबंध में भी परिजन द्वारा अस्पताल स्टाफ को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने गंभीरता नहीं दिखाई। इधर, महिला की मौत की सूचना अस्पताल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचने लगे और एकाएक आक्रोशित होते हुए तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने डॉ. योगेंद्र धाकड़ को चारों ओर से घेर लिया और मारपीट की कोशिश की।
यही नहीं, गुस्साए परिजन ने जिला अस्पताल के दो डॉक्टरों पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, डिलीवरी करने के एवज में उनसे 8 हजार रूपए मांगे गए थे। परिजन ने ये भी कहा कि, हमने डॉक्टर को 7 हजार दिए भी हैं।
घटना के बाद फिलहाल, पुलिस ने जिला अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही, मामले को जांच में लिया है। परिजन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने जांच के बाद तथ्य सामने आने की बात कही है। घटना के बाद अस्पताल में तनाव के हालात हैं।
