डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन ने की तोड़फोड़, वीडियो

परिजन ने आरोप लगाया कि, दिन में टीना को ब्लड चढ़ाया गया था, जिसके बाद से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ना शुरु हो गई थी। इस संबंध में भी परिजन द्वारा अस्पताल स्टाफ को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने गंभीरता नहीं दिखाई। इधर, महिला की मौत की सूचना अस्पताल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचने लगे और एकाएक आक्रोशित होते हुए तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने डॉ. योगेंद्र धाकड़ को चारों ओर से घेर लिया और मारपीट की कोशिश की।