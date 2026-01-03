‘गोल्ड क्रस्ट’ की मनमानी पर ग्रामीणों का ‘हल्ला बोल’, खेत में लगी जनता की अदालत, जानें पूरा मामला

बैठक का माहौल तब गरमा गया जब ग्रामीण शौकीन मेघवाल ने फैक्ट्री प्रबंधन की तानाशाही का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उसने अधिकारियों के सामने गरजते हुए सवाल किया- 'साहब! कंपनी ने मेरा रास्ता रोका, मैंने न्याय के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो कंपनी के अधिकारी गगन तिवारी ने मुझे नौकरी से ही बेदखल कर दिया। क्या शिवराज सरकार की हेल्पलाइन पर शिकायत करना गुनाह है?' इस वाकये ने प्रशासन के सामने फैक्ट्री प्रबंधन के 'तुगलकी रवैये' की पोल खोल दी।