लहसुन के दाम धड़ाम, 62 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली उपज 8-9 हजार पर अटकी

mp news: मध्यप्रदेश के नीमच जिले में कभी किसानों को करोड़पति बनाने वाला लहसुन अब उन्हें रुला रहा है। जावद कृषि उपज मंडी में लहसुन के दामों में आई भारी गिरावट ने किसानों की कमर तोड़ दी है। पिछले साल जिस लहसुन 62,000 रुपये प्रति क्विंटल का रिकॉर्ड बनाया था, वह अब 8,500 से 9,000 रुपए पर आ गिरा है। हालत यह है कि किसानों के लिए फसल की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। कम भाव मिलने से निराश किसान अब व्यापारियों पर दाम गिराने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे मंडी में आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है।