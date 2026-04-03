नाबालिग से 55 साल के अब्दुल ने किया गलत काम, मचा भारी बवाल, गांव छावनी में तब्दील

ग्रामीण इलाकों में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता, भारी पुलिस बल तैनात (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज और ANI)
MP Neemuch Minor Girl Assault Case: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक छोटे से गांव में हुई एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर 55 साल के एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किए जाने की खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और छेड़छाड़ की।
रात करीब 10:30 बजे जब लड़की घर लौटी, तो उसने अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। उसने बताया कि आरोपी ने उसे डराया-धमकाया और 50 रुपये देकर चुप रहने को कहा। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी अब्दुल रहमान को उसके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया, बताया जा रहा है, वह अपने दोस्त के घर पर जाकर छिपा था।
लेकिन गिरफ्तारी के बाद गांव में गुस्सा और बढ़ गया। गुरुवार सुबह जैसे ही खबर फैली, गांव के लोग और हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने मुख्य चौराहे पर जाम लगा दिया और आरोपी का घर गिराने की मांग करने लगे।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब कुछ लोग आरोपी के घर में घुस गए और सामान बाहर फेंककर तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने जब हालात संभालने की कोशिश की, तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और फिर बल प्रयोग करके स्थिति को काबू में किया गया।
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नवल सिंह सिसोदिया ने कहा, “गांव वाले छेड़छाड़ की घटना का विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून अपने हाथ में ले लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। हमें भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब शांति बहाल हो गई है, और हम वीडियो फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान कर रहे हैं।”
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि कई युवाओं को हिरासत में लिया गया है, और आगे की जांच चल रही है।
इस बीच, प्रशासन ने आरोपी के घर पर कथित अवैध निर्माण के संबंध में एक नोटिस चिपका दिया है। घर की जांच की जा रही है, और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है।
इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सज़ा की मांग की है।
सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं ताकि आगे कोई और तनाव न बढ़े। लड़की सुरक्षित बताई जा रही है और उसे जरूरी मदद दी जा रही है।
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