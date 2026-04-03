नाबालिग से 55 साल के अब्दुल ने किया गलत काम, मचा भारी बवाल, गांव छावनी में तब्दील

MP Neemuch Minor Girl Assault Case: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के एक छोटे से गांव में हुई एक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर 55 साल के एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किए जाने की खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया और छेड़छाड़ की।