‘हम देश को बताएंगे असली PM कौन’, राहुल गांधी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा

Rahul Gandhi News: केरल के पेराम्बरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी

ने कहा, "चिंता मत करो, प्लीज एक बात समझ लो। चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी मिस्टर नरेंद्र मोदी को पकड़ने वाली है। वह जितनी तेजी से भागना चाहें, जितनी दूर भागना चाहें, आखिर में, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को पकड़ने वाली है और हम पूरे देश को दिखा देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री असल में कौन हैं।"