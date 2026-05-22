चीन-पाक सीमा पर दिखेगी भारत की फौलादी ताकत, बटन दबाते ही तबाही मचा देगी ‘अग्नि-1’, क्या है इसकी खास बात?

Indian Defence Power: भारत ने आसमान में एक बार फिर अपनी फौलादी ताकत दिखा कर दुश्मन देशों को थर्राने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना की सामरिक ताकत में आज एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-1' का एक और सफल परीक्षण किया गया है। सामरिक बल कमान की ओर से किए गए इस सैन्य अभ्यास ने मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरी तरह से सही साबित किया है। यह सफल लॉन्चिंग यह दर्शाती है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क और आत्मनिर्भर है।