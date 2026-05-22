‘बलिदान सिर्फ नागरिकों का नहीं हो सकता, पीएम मोदी को ध्यान रखना होगा’, पेट्रोल-डीजल के बढ़ते रेट पर कमल हासन का दो टूक

Kamal Haasan Petrol Diesel Price Hike: मक्कल निधि मैयम के चीफ कमल हासन ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से टैक्स कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव का असर आम लोगों पर पड़ रहा है, इसलिए सरकारों को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए।