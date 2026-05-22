ट्रेन का टिकट बुक करते समय ध्यान रखें ये बात, कंफर्म मिलेगी लोअर बर्थ, IRCTC ने बताया तरीका

IRCTC Lower Berth Booking: भारत में रोजाना लाखों लोग भारतीय रेल में यात्रा करते है। ट्रेन में यात्रा के दौरान नीचे वाली सीट यानी लोअर बर्थ लेना ज्यादा पसंद करते हैं। यह वाली सीट खासकर बुजुर्ग, महिलाएं या जो जिन यात्री को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है वे इसको लेना पसंद करते हैं। ट्रेंन की बुकिंग के समय किसी को पता नहीं चल पाता है कि उन्हें कौनसी सीट मिलेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) और भारतीय रेलवे ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि टिकट बुकिंग के समय सही कैटेगरी चुनने पर उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ अपने आप अलॉट हो जाएगी।