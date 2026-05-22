22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

NEET Paper Leak मामले में एक और गिरफ्तार, CBI ने पुणे की मनीषा संजय हवलदार को पकड़ा

NEET-UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पुणे से मनीषा संजय हवलदार को पकड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

May 22, 2026

NEET Paper Leak

NEET Paper Leak

Breaking News: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एक अन्य शिक्षक को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि यह आरोपी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था और कथित तौर पर एनईटी-यूजी 2026 के भौतिकी प्रश्न पत्र में संलिप्त था।

CBI ने मनीषा संजय हवलदार को किया गिरफ्तार

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मनीषा संजय हवलदार पुणे स्थित सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में कार्यरत हैं और उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास नीट-यूजी 2026 के भौतिकी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी और अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने सह-आरोपी मनीषा मंधारे के साथ भौतिकी के कई प्रश्न साझा किए थे, जिन्हें 16 मई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

जांच में हुए बड़े खुलासे

सीबीआई के अनुसार, जांच में पता चला है कि हवलदार द्वारा साझा किए गए प्रश्न NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्रों में शामिल भौतिकी के प्रश्नों से मेल खाते हैं।

पिछले सप्ताह गिरफ्तार की गई पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जीव विज्ञान विषय विशेषज्ञ मंधारे के बारे में बड़ा खुलासा हुआ था जांच अधिकारियों को पता चला है कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों अनुभागों के प्रश्नों का अनुवाद किया था, जिससे उन्हें पहले की तुलना में प्रश्नपत्र तक पहुंच थी।

तीनों ने मिलकर रची थी साजिश

गिरफ्तार किए गए एक अन्य विशेषज्ञ लातूर के दयानंद जूनियर कॉलेज के सेवानिवृत्त रसायन विज्ञान व्याख्याता पीवी कुलकर्णी, कथित तौर पर इस शोधपत्र का मराठी में अनुवाद करने में शामिल थे। सीबीआई ने यह भी पाया है कि मंधारे ने मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी।

देश भर में तलाशी अभियान जारी

सीबीआई ने बताया कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त की गई वस्तुओं का विस्तृत फोरेंसिक और फोरेंसिक-डिजिटल विश्लेषण जारी है।

अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार

जांच एंजेसी के अनुसार, अब तक इस जांच के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिलियानगर सहित कई शहरों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें

36000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का दरवाजा खोलने लगा शख्स, रोकने पर साथी पैसेंजर को पीटा, क्या है पूरा मामला ?
विदेश
United Airlines Plane

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 May 2026 07:34 pm

Published on:

22 May 2026 07:17 pm

Hindi News / National News / NEET Paper Leak मामले में एक और गिरफ्तार, CBI ने पुणे की मनीषा संजय हवलदार को पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ट्रेन का टिकट बुक करते समय ध्यान रखें ये बात, कंफर्म मिलेगी लोअर बर्थ, IRCTC ने बताया तरीका

indian railway
राष्ट्रीय

Paper Leak संकट: क्या डिप्रेशन और बेरोजगारी के चक्रव्यूह में फंस गई है देश की युवा पीढ़ी?

NTA
राष्ट्रीय

प्रेमी फोन नहीं उठा रहा था, गुस्से में प्रेमिका ने खुद को लगाई आग, फिर बोली- ‘मरने का इरादा नहीं था’

Jammu news
राष्ट्रीय

सीएम रेवंत रेड्डी से BRS प्रेसिडेंट केटी रामा राव ने मांगा इस्तीफा, POCSO आरोपी को बचाने का लगाया आरोप

KT Rama Rao- Revanth Reddy
राष्ट्रीय

दुश्मन सावधान! अमेरिका में भारतीय स्पेशल फोर्सेज का ऐसा लाइव एक्शन, जिसे देख चौंक जाएगा दुश्मन

Indian Army
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.