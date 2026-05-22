NEET Paper Leak मामले में एक और गिरफ्तार, CBI ने पुणे की मनीषा संजय हवलदार को पकड़ा

NEET Paper Leak
Breaking News: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को एक अन्य शिक्षक को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि यह आरोपी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल था और कथित तौर पर एनईटी-यूजी 2026 के भौतिकी प्रश्न पत्र में संलिप्त था।
सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मनीषा संजय हवलदार पुणे स्थित सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में कार्यरत हैं और उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास नीट-यूजी 2026 के भौतिकी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी और अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने सह-आरोपी मनीषा मंधारे के साथ भौतिकी के कई प्रश्न साझा किए थे, जिन्हें 16 मई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
सीबीआई के अनुसार, जांच में पता चला है कि हवलदार द्वारा साझा किए गए प्रश्न NEET-UG 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्रों में शामिल भौतिकी के प्रश्नों से मेल खाते हैं।
पिछले सप्ताह गिरफ्तार की गई पुणे के मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स की जीव विज्ञान विषय विशेषज्ञ मंधारे के बारे में बड़ा खुलासा हुआ था जांच अधिकारियों को पता चला है कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों अनुभागों के प्रश्नों का अनुवाद किया था, जिससे उन्हें पहले की तुलना में प्रश्नपत्र तक पहुंच थी।
गिरफ्तार किए गए एक अन्य विशेषज्ञ लातूर के दयानंद जूनियर कॉलेज के सेवानिवृत्त रसायन विज्ञान व्याख्याता पीवी कुलकर्णी, कथित तौर पर इस शोधपत्र का मराठी में अनुवाद करने में शामिल थे। सीबीआई ने यह भी पाया है कि मंधारे ने मनीषा वाघमारे और कुलकर्णी सहित अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची थी।
सीबीआई ने बताया कि देश भर में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त की गई वस्तुओं का विस्तृत फोरेंसिक और फोरेंसिक-डिजिटल विश्लेषण जारी है।
जांच एंजेसी के अनुसार, अब तक इस जांच के सिलसिले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिलियानगर सहित कई शहरों से कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
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