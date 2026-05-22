NEET Paper Leak मामले में एक और गिरफ्तार, CBI ने पुणे की मनीषा संजय हवलदार को पकड़ा

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मनीषा संजय हवलदार पुणे स्थित सेठ हीरालाल सर्राफ प्रशाला में कार्यरत हैं और उन्हें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पास नीट-यूजी 2026 के भौतिकी के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी और अप्रैल 2026 के दौरान उन्होंने सह-आरोपी मनीषा मंधारे के साथ भौतिकी के कई प्रश्न साझा किए थे, जिन्हें 16 मई को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।