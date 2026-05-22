प्रेमी फोन नहीं उठा रहा था, गुस्से में प्रेमिका ने खुद को लगाई आग, फिर बोली- ‘मरने का इरादा नहीं था’



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती पिछले कुछ समय से एक युवक के साथ रिश्ते में थी। बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से युवक उसका फोन नहीं उठा रहा था और न ही मैसेज का जवाब दे रहा था। इसी बात को लेकर वह मानसिक तनाव में थी। इसके बाद गुरूवार शाम युवती शाम करीब साढ़े चार बजे प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल लेकर डोगरा चौक पहुंची। वहां शिव मंदिर के नीचे अखाड़े के पास उसकी युवक से मुलाकात हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में बहस बढ़ गई। गुस्से में आकर युवती ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और माचिस जलाकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद अफरा-तफरी मच गया।