Rajya Sabha Election: 10 राज्यों में कहां-कहां NDA-INDIA में कांटे की टक्कर? 18 जून को पलटेगी देश की सियासत

राज्यसभा चुनाव के साथ-साथ जिन दो उपचुनावों का ऐलान हुआ है, महाराष्ट्र में यह सीट मई महीने में उपमुख्यमंत्री और एनसीपी (NCP) अध्यक्ष सुनेत्रा अजीत पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। दरअसल, सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। बारामती की यह विधानसभा सीट उनके पति अजीत पवार के इसी साल जनवरी में एक विमान हादसे में हुए दुखद निधन के बाद खाली हुई थी। वहीं, तमिलनाडु में एआईएडीएमके (AIADMK) के बागी नेता सी वे शनमुगम के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव होगा, जहां मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी 'तमिळगा वेत्रि कझगम' (TVK) अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है।