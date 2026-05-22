PM मोदी पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की विवादित टिपण्णी पर भड़की बीजेपी, कहा- यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है

मालवीय ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “कुछ दिन पहले जब यूपीपीसीसी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए। यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है - शिष्टाचार का जवाब अभद्रता से।”