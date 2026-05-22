22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM मोदी पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की विवादित टिपण्णी पर भड़की बीजेपी, कहा- यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है

Ajay Rai abused PM Modi: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की प्रधानमंत्री मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने कहा कि पीएम ने उनके स्वास्थ्य की कामना की, लेकिन बदले में अपमानजनक बयान मिला।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

May 22, 2026

UP Congress chief Ajay Rai abused PM Modi

अजय राय की विवादित टिपण्णी पर भड़की बीजेपी- फोटो में पीएम मोदी और यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय (इमेज सोर्स: ANI)

Ajay Rai abused PM Modi Controversy: यूपी कांग्रेस चीफ और वरिष्ठ नेता अजय राय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और बीजेपी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कुछ लोगों से बातचीत करते और हाथ हिलाते नजर आ रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कथित रूप से पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की।

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पहले अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी और उनके जल्द ठीक होने की कामना की थी, लेकिन बदले में उन्हें अभद्र बयान सुनने को मिला।

अमित मालवीय ने एक्स पर क्या लिखा?

मालवीय ने X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा- “कुछ दिन पहले जब यूपीपीसीसी चीफ अजय राय अस्वस्थ थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। लेकिन आज वही अजय राय प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते कैमरे में कैद हुए। यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है - शिष्टाचार का जवाब अभद्रता से।”

ये भी पढ़ें

बंगाल में टीएमसी की हार पर…राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को क्यों फटकारा, ममता बोलीं- हम हारे नहीं, हराए गए…इस्तीफा नहीं दूंगी
राष्ट्रीय
TMC

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

pm modi

Updated on:

22 May 2026 05:42 pm

Published on:

22 May 2026 05:35 pm

Hindi News / National News / PM मोदी पर यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय की विवादित टिपण्णी पर भड़की बीजेपी, कहा- यही कांग्रेस की राजनीति का स्तर है

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दुश्मन सावधान! अमेरिका में भारतीय स्पेशल फोर्सेज का ऐसा लाइव एक्शन, जिसे देख चौंक जाएगा दुश्मन

Indian Army
राष्ट्रीय

‘कितने में राज्यसभा सीट बेची गई? सब बता दूंगा’, AAP छोड़ने के बाद हरभजन सिंह के पोस्ट से नया सियासी बवाल

Harbhajan Singh on aap
राष्ट्रीय

Rajya Sabha Election: 10 राज्यों में कहां-कहां NDA-INDIA में कांटे की टक्कर? 18 जून को पलटेगी देश की सियासत

election commission
राष्ट्रीय

हीटवेव के कारण पंजाब में अब सरकारी दफ्तरों की बदल गई टाइमिंग, कई राज्यों में पहले ही स्कूलों की कर दी गई है छुट्टी

Heatwave News for punjab
राष्ट्रीय

दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 सिर्फ भारत के, ओडिशा का ये शहर टॉप पर

Heatwave Scorches India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.