‘ममता सरकार को देश कभी माफ नहीं करेगा…’, राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर पीएम मोदी का जोरदार हमला

President Draupadi Murmu Insult Controversy: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना (International Women's Day) मना रहा है, लेकिन बीते कल शनिवार को टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का घोर अपमान किया। वह संथाल आदिवासी समाज के पारंपरिक उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। उस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का टीएमसी ने बहिष्कार किया। यह सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं, बल्कि एक महिला और आदिवासी समाज के सम्मान का भी अपमान है। पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता देश की जनता, आदिवासी समाज और देश की महिलाएं टीएमसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।