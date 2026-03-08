8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘ममता सरकार को देश कभी माफ नहीं करेगा…’, राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर पीएम मोदी का जोरदार हमला

PM Modi: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक नारी के अपमान, एक आदिवासी के अपमान के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 08, 2026

BJP vs TMC

फोटो में पीएम मोदी और सर्कल में ममता बनर्जी (इमेज सोर्स: ANI)

President Draupadi Murmu Insult Controversy: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मना (International Women's Day) मना रहा है, लेकिन बीते कल शनिवार को टीएमसी सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का घोर अपमान किया। वह संथाल आदिवासी समाज के पारंपरिक उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थीं, लेकिन टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। उस पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का टीएमसी ने बहिष्कार किया। यह सिर्फ राष्ट्रपति का ही नहीं, बल्कि एक महिला और आदिवासी समाज के सम्मान का भी अपमान है। पश्चिम बंगाल की जागरूक जनता देश की जनता, आदिवासी समाज और देश की महिलाएं टीएमसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

इससे पहले पीएम मोदी ने महिला दिवस के मौके पर देश की महिलाओं को शुभकामनाएं भी दीं और कहा कि आज भारत में महिलाएं राजनीति, प्रशासन, खेल, विज्ञान और समाज सेवा जैसे हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा, "मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज महिला दिवस पर हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं।"

यहां से शुरू हुआ पूरा विवाद

पश्चिम बंगाल में विवाद तब शुरू हुआ जब 9वें इंटरनेशनल संथाली कॉन्क्लेव (International Santali Conclave) के कार्यक्रम का स्थान अचानक बदल दिया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होने वाली थीं, लेकिन कार्यक्रम में ममता बनर्जी और राज्य सरकार के कई मंत्री वहां मौजूद नहीं थे, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया।

पहले यह कार्यक्रम बिधाननगर में होना था, लेकिन बाद में भीड़ का कारण बताकर इसे सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा एयरपोर्ट के नजदीक एक छोटे स्थान पर कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव राष्ट्रपति को पसंद नहीं आया, क्योंकि दूर होने की वजह से कई स्थानीय लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके।

ऐसे में सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके लिए छोटी बहन जैसी हैं। उन्होंने हैरानी जताई कि वे कार्यक्रम में क्यों नहीं आईं और कहा कि वह भी बंगाल की बेटी हैं।

राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी ने जताई थी आपत्ति

बता दें इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में आदिवासी (एसटी) समुदायों के लिए सरकार ने पिछले वर्षों में ठोस और मापने योग्य विकास कार्य किए हैं।

टीएमसी के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से जारी एक विस्तृत पोस्ट में पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए लिखा कि यह दुखद है कि राष्ट्रपति को यह गलतफहमी हुई है कि बंगाल में आदिवासी समुदायों के लिए कोई विकास नहीं हुआ। पार्टी ने सम्मानपूर्वक कई योजनाओं और आंकड़ों के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाईं।

पोस्ट में बताया गया कि 'लक्ष्मीर भंडार योजना' के तहत एसटी महिलाओं की मासिक वित्तीय सहायता 500 रुपए बढ़ाकर 1,700 रुपए प्रति माह (वार्षिक 20,400 रुपए) कर दी गई है। 2025-26 में सिखश्री स्कॉलरशिप के तहत 1,09,272 एसटी छात्रों को पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान की गई। जय जोहार स्कीम के अंतर्गत 2,98,315 लाभार्थियों को मासिक 1,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, जिससे आदिवासी परिवारों में आर्थिक सुरक्षा मजबूत हुई है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच हुआ बड़ा खुलासा, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने
विदेश
Iran Regime Change Council Report

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ममता बनर्जी

pm modi

Published on:

08 Mar 2026 04:28 pm

Hindi News / National News / ‘ममता सरकार को देश कभी माफ नहीं करेगा…’, राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर पीएम मोदी का जोरदार हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ट्रंप को कमल हासन की दो-टूक: 'अपने काम से काम रखो!'

Kamal Haasan's warning to Donald Trump
राष्ट्रीय

सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को कराई प्लेन की यात्रा, बच्चों का सपना पूरा करने के लिए किए हजारों खर्च

Tamil Nadu
राष्ट्रीय

पानी की टंकी में तैर रहे थे 8,7 और 5 साल की बेटियों के शव, रो-रोकर बेहोश हुई मां, आखिरी बार पिता के साथ…

crime news
राष्ट्रीय

चॉकलेट का लालच देकर 4 साल की मासूम को उठा ले गया दरिंदा, बेरहमी से उसके साथ किया रेप फिर…

Crime News
राष्ट्रीय

राष्ट्रपति का कार्यक्रम स्थल बदलने पर विवाद: एक्शन में सरकार, प.बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ममता बनर्जी, राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम, International Santhal Conference, President Draupadi Murmu, Mamata Banerjee, President Murmu programme
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.