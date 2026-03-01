अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच हुआ बड़ा खुलासा, चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने

इसके पहले के U.S. अधिकारियों का कहना है कि उन्हें, कम से कम अभी तक, ईरान में बड़े पैमाने पर लोगों के विद्रोह या सरकार या सिक्योरिटी फोर्स के अंदर बड़ी दरार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे कोई नया राज बने या फिर बड़ी कार्रवाई हो सके। ईरान के सिक्योरिटी फोर्स ने जनवरी में देश की खराब इकॉनमी की वजह से हुए प्रदर्शनों के दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को मार डाला था। ट्रंप की तरफ से ईरानी लोगों को गाइडेंस दी गई है कि जब तक U.S.-इजराइल बमबारी कैंपेन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वहीं रहें।