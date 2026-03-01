दो साल के मासूम का गला घोंटने के बाद, कपल ने किया सुसाइड, लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार…

जानकारी के अनुसार, घर में यह दुखद घटना तब हुई जब कपल ने पहले अपने दो साल के बच्चे का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन बच्चा बेहोश हो गया और यह सोचकर कि उसकी मौत हो चुकी है, दोनों ने घर के अंदर फांसी लगा ली। लेकिन इसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। कपल की मौत के बाद बच्चे ने फिर से धीरे-धीरे सांस लेना शुरू कर दिया। जब परिजनों को यह पता चला, तो वे तुरंत उसे अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर्स उसकी जान बचा ली।