महिला के निजी अंग में गंभीर चोट, तंत्र-मंत्र के चक्कर में बेरहमी से हत्या

एडिशनल एसपी राकेश पाटनवार ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। उनके मुताबिक, सभी को यह गलतफहमी थी कि महिला जादू-टोना करती है और इसी वजह से उनका बच्चा नहीं हो पा रहा था। सुनील राम को तो इस बात का शक था कि उसके पिता की कैंसर से हुई मौत भी गोईदी बाई (मृतक महिला) के जादू-टोने की वजह से हुई है।