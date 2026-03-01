रमज़ान में दहला मिडिल ईस्ट: क़तर ने मार गिराईं ईरान की 12 मिसाइलें, ईद से पहले यहां भारी तबाही का ख़तरा!

Iran Missiles : दुनिया भर के मुसलमान इस वक़्त रमज़ान के पवित्र महीने में इबादत कर रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं। लेकिन, मध्य पूर्व विशेषकर (Middle East Conflict),खाड़ी देशों के आसमान में इस वक़्त शांति नहीं, बल्कि मिसाइलों और फ़ाइटर जेट्स की कानफोड़ू आवाज़ें गूंज रही हैं। इज़रायल, अमेरिका और ईरान की आपसी दुश्मनी अब खाड़ी के दूसरे मुस्लिम देशों को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। ताज़ा हालात इतने ख़राब हैं कि क़तर के रक्षा मंत्रालय को अपने एयरस्पेस में ईरान की ओर से दागी गई 12 बैलिस्टिक मिसाइलों (Iran Missiles Qatar) और 17 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर के (मार कर) गिराना पड़ा है। इस पूरी रस्साकशी ने खाड़ी के सबसे अहम और नाज़ुक हिस्से, वाटर प्लांट्स (समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले संयंत्र) पर बड़ा ख़तरा (Gulf Water Crisis) पैदा कर दिया है।