36000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन का दरवाजा खोलने लगा शख्स, रोकने पर साथी पैसेंजर को पीटा, क्या है पूरा मामला ?

विमान वाशिंगटन में उतरते ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और स्थानीय हवाई अड्डा सुरक्षा बलों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा अधिकारियों ने विमान के अंदर घुस कर उस उपद्रवी यात्री को अपनी हिरासत में ले लिया और उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया। इस घटना के दौरान विमान में 145 यात्री और 6 क्रू मैम्बर्स सवार थे, जिन्हें इस खौफनाक अनुभव से गुजरना पड़ा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि पायलट की मुस्तैदी से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और विमान में सवार अन्य सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात की जांच कर रही हैं कि आरोपी यात्री की इस हरकत के पीछे उसकी मानसिक स्थिति जिम्मेदार थी या कोई अन्य बड़ी साजिश थी।









