नेपाल सीमा पर फर्जी आधार कार्ड रैकेट का पर्दाफाश, नए गिरोह की छापेमारी में खुली पोल

India Nepal Border: नेपाल सीमा से सटे बिहार के इलाकों में एक बार फिर फर्जी आधार कार्ड रैकेट सामने आया है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि नकली आधार कार्ड कौन बना रहा है, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि ये कार्ड कौन बनवा रहा है और क्यों? खुली भारत-नेपाल सीमा की वजह से नेपाल के कई नागरिक काम, कारोबार और अन्य जरूरतों के लिए भारत आते हैं। इनमें अधिकांश लोग कानूनी तरीके से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग फर्जी पहचान बनाकर बैंक खाते, सिम कार्ड, नौकरी या सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। बिहार में हाल ही में पकड़ा गया यह रैकेट इसी पूरे नेटवर्क की परतें खोल रहा है।