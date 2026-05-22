‘अगर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा’, ईरान युद्ध के चलते बेटे की शादी में शामिल नहीं होंगे ट्रंप!

डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत में यह भी स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय हालात उनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय उनकी सरकार ईरान से जुड़े तनाव समेत कई वैश्विक मुद्दों से जूझ रही है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरे सामने ईरान जैसी चीजें हैं, इसलिए यह समय मेरे लिए आसान नहीं है। हाल के महीनों में ईरान को लेकर अमेरिकी प्रशासन की नीतियों पर लगातार राजनीतिक दबाव बना हुआ है। ऐसे में किसी निजी समारोह में शामिल होना विपक्ष और मीडिया के लिए नया मुद्दा बन सकता है। यही वजह है कि ट्रंप अपने हर कदम के राजनीतिक असर को लेकर सतर्क दिखाई दे रहे हैं।