ट्रंप ने लिया यू-टर्न, पोलैंड में भेजेंगे 5,000 अतिरिक्त सैनिक

पेंटागन ने कुछ दिन पहले पोलैंड में अस्थायी रूप से अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की योजना रद्द कर दी थी। तब अमेरिकी यूरोपीय कमान के प्रमुख को सैनिकों की संख्या में कमी के निर्देश प्राप्त हुए थे। यह बात अमेरिकी सेना के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लानेव (Christopher LaNeve) ने पिछले सप्ताह एक संसदीय सुनवाई में कही। उन्होंने यह भी बताया कि पोलैंड में सैनिकों की तैनाती रद्द करने का आदेश अमेरिकी युद्ध (रक्षा) मंत्री सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) के ऑफिस से आया था।