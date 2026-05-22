अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बयान, कहा- ‘भारत को जितनी जरूरत होगी, हम उतना तेल बेचने को तैयार’

Marco Rubio India Visit 2026: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को जितनी जरूरत होगी, उतना तेल और ऊर्जा संसाधन बेचने के लिए तैयार है। रुबियो का यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया ईरान संकट और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के दबाव का सामना कर रही है।