7 दिन में संपत्ति ढहाने के आदेश पर अभिषेक बनर्जी का आया जवाब, बोले-‘मुझे पता नहीं मेरी कौन सी प्रॉपर्टी अवैध हैं’



दरअसल, नगर निगम को शिकायत मिली थी कि अभिषेक बनर्जी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के कुछ इमारतों में मंजूर नक्शे से अलग निर्माण कराया गया है। इसी शिकायत के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1980 की धारा 400(1) के तहत कार्रवाई शुरू की गई। निगम की तरफ से भेजे गए नोटिस में साफ कहा गया है कि जिन हिस्सों का निर्माण नियमों के खिलाफ या बिना मंजूरी के हुआ है, उन्हें सात दिनों के भीतर हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित लोगों को जवाब देना होगा कि उनके खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। इसी मामले में अब अभिषेक बनर्जी का पक्ष सामने आया है।