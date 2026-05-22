बांग्लादेश में फिर हिन्दुओं का शुरू हुआ शोषण, एक और शख्स को पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें पूरा मामला?

शॉन चंद्र दास मयमनसिंह जिले के गौरीपुर इलाके का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इस घटना ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति और उनकी सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।