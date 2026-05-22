200 कार्यकर्ताओं पर विचार के बाद तय हुआ था नितिन नवीन का नाम, शिवराज की किताब ‘अपनापन’ में सामने आई बात

चौहान ने अपनी किताब में लिखा है कि मोदी की कैबिनेट बैठक औपचारिक नहीं होती जहां लोग सिर्फ सहमति में सिर हिलाते हों। मोदी कैबिनेट का अनुभव अलग है। वह हर सदस्य खुलकर अपनी राय देने को प्रोत्साहित करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब कोई मंत्री कोई नया दृष्टिकोण या विचार प्रस्तावित करता है, तो मोदी बिना किसी झिझक के उस प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए रोक देते हैं, भले ही उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए अंतिम रूप दे दिया गया हो। वह ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। मैंने पहले कभी इतना अच्छा श्रोता नहीं देखा।