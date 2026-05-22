अब जानवरों का भी हाईटेक इलाज! देश में पहली बार कुत्ते की सफल ऑनलाइन डायलिसिस, जानें कैसे हुआ यह कमाल

यह उपलब्धि पशु चिकित्सा क्षेत्र में देश की पहली सफल ऑनलाइन हीमोडायफिल्ट्रेशन प्रक्रिया मानी जा रही है। यह जटिल प्रक्रिया नौ वर्षीय लैब्राडोर रिट्रीवर कुत्ते पर की गयी। इस परियोजना को आईसीएआर एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोजेक्ट का सहयोग प्राप्त था, जिसका उद्देश्य डायलिसिस यूनिट को एक शैक्षणिक और उन्नत उपचार केंद्र के रूप में विकसित करना है। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को डायलिसिस यूनिट के प्रभारी डॉ रणधीर सिंह ने डॉ गुरप्रीत सिंह और डॉ राज सुखबीर सिंह के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया।