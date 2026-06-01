बंगाल में शुभेन्दु कैबिनेट का हुआ विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ; जानें किस-किस ने ली शपथ

Bengal Government Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में सोमवार को शुभेन्दु सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ। कोलकाता स्थित लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 35 नए मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। दरअसल, इस विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है।