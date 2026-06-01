बंगाल में शुभेन्दु कैबिनेट का हुआ विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ; जानें किस-किस ने ली शपथ

शुभेन्दु सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार (Photo-IANS)
Bengal Government Cabinet Expansion: पश्चिम बंगाल में सोमवार को शुभेन्दु सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ। कोलकाता स्थित लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 35 नए मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आर. एन. रवि ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। दरअसल, इस विस्तार के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है।
सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने तथा विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है।
शपथ लेने वाले प्रमुख नेताओं में मनोज उरांव, स्वपन दास गुप्त, कल्याण चक्रवर्ती, शाश्वत मुखर्जी, अजय कुमार पोद्दार, दीपक बर्मन, तपस रॉय, शंकर घोष, मनोज कुमार ओराम, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वपन दास गुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, शरद्वत मुखर्जी, अरूप कुमार दास, अजय कुमार पोद्दार और दूध कुमार मंडल शामिल हैं।
|क्रमांक
|नाम
|1
|दीपक बर्मन
|2
|तपस रॉय
|3
|डॉ. शंकर घोष
|4
|मनोज कुमार ओरांव
|5
|अर्जुन सिंह
|6
|गौरी शंकर घोष
|7
|स्वपन दासगुप्ता
|8
|जगन्नाथ चटर्जी
|9
|कल्याण चक्रवर्ती
|10
|अजय पोद्दार
|11
|शरद्वत मुखर्जी
|12
|दूध कुमार मंडल
|13
|अनुप कुमार दास
पश्चिम बंगाल सरकार – राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)- 3
|क्रम संख्या
|नाम
|1
|डॉ. इंद्रनील खान
|2
|मलती रावा रॉय
|3
|राजेश महतो
|क्रम संख्या
|नाम
|1
|जोएल मुर्मू
|2
|हरे कृष्णा बेरा
|3
|आनंदमय बर्मन
|4
|अशोक डिंडा
|5
|नदियर चंद बाउरी
|6
|विशाल लामा
|7
|शांतनु प्रमाणिक
|8
|मौमिता बिस्वास मिश्रा
|9
|उमेश राय
|10
|पूर्णिमा चक्रवर्ती
|11
|कौशिक चौधरी
|12
|भास्कर भट्टाचार्य
|13
|दिवाकर घरामी
|14
|अमिया किस्कू
|15
|कलिता माझी
|16
|गर्गी दास घोष
|17
|बिराज बिस्वास
|18
|दीपांकर जाना
|19
|सुमना सरकार
बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि वह नई जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा नई जिम्मेदारियां स्वीकार करता हूं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता हूं। सरकार, पार्टी और जनता जो भी अपेक्षा रखेगी, उसे पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी।
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