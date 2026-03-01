गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्राया एक्सप्रेस-वे, पुलिस-तस्करों में मुठभेड़

mp news: मादक पदार्थों की तस्करी में एक बार फिर मध्यप्रदेश के नीमच का नाम बड़े स्तर पर सामने आया है। राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और स्थानीय पुलिस ने 'ऑपरेशन मद-प्रलय' के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच में साफ हुआ है कि सांचौर में पकड़ी गई 81 किलो अवैध अफीम की विशाल खेप मध्यप्रदेश के नीमच जिले से ही लोड कर राजस्थान ले जाई जा रही थी। इस खुलासे के बाद नीमच के तस्करों और उनके सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।