17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्राया एक्सप्रेस-वे, पुलिस-तस्करों में मुठभेड़

mp news: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर पुलिस-तस्करों में मुठभेड़, दो तस्कर गिरफ्तार, 1 क्विंटल से ज्यादा अफीम बरामद।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Shailendra Sharma

Mar 17, 2026

neemuch

opium smuggling bharat mala expressway encounter 100kg seized (demo pic)

mp news: मादक पदार्थों की तस्करी में एक बार फिर मध्यप्रदेश के नीमच का नाम बड़े स्तर पर सामने आया है। राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और स्थानीय पुलिस ने 'ऑपरेशन मद-प्रलय' के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। जांच में साफ हुआ है कि सांचौर में पकड़ी गई 81 किलो अवैध अफीम की विशाल खेप मध्यप्रदेश के नीमच जिले से ही लोड कर राजस्थान ले जाई जा रही थी। इस खुलासे के बाद नीमच के तस्करों और उनके सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

गोलियों की तड़तड़ाहट और तस्करों का सरेंडर

इस नेटवर्क का पर्दाफाश तब हुआ जब सांचौर (जालौर) के लाछड़ी टोल प्लाजा (भारतमाला एक्सप्रेस-वे) पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्कॉर्पियो को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। स्पेशल टास्क फोर्स के महानिरीक्षक (IG) विकास कुमार ने बताया कि तस्करों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अदम्य साहस दिखाते हुए एएनटीएफ और स्थानीय पुलिस ने भी मुंहतोड़ जवाबी फायरिंग की और तस्करों की घेराबंदी कर ली। पुलिस के इस कड़े रुख और कोई रास्ता न देख तस्करों को मौके पर ही घुटने टेकने पड़े।

नीमच से ले जाई जा रही थी 5 करोड़ की खेप

तलाशी लेने पर वाहन से 81 किलो अफीम का दूध बरामद हुआ। मौके से शिवपुरा (पाली) निवासी दो आरोपियों श्रवण राम और सूरजा राम को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह स्पष्ट हो गया है कि यह अफीम एक सुगठित साजिश के तहत नीमच से लाई गई थी और इसे राजस्थान में बड़े पैमाने पर खपाने की योजना थी।

भीलवाड़ा में भी 21 किलो अफीम जब्त

नीमच से जुड़े इस नेटवर्क पर एएनटीएफ की यह अकेली चोट नहीं है। 'ऑपरेशन मद-प्रलय' के तहत ही भीलवाड़ा में भी एक बड़ी कार्रवाई की गई। यहां गंगानगर और बीकानेर के तीन तस्करों सुभाष, मनफूल और कैलाश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 21 किलो अफीम और एक गाड़ी बरामद की गई है। आईजी विकास कुमार के अनुसार, इन दोनों कार्रवाइयों में पकड़ी गई 1 क्विंटल (102 किलो) से अधिक अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

पड़ोसी जिले आगर से एमडी फैक्ट्री के वांटेड गिरफ्तार

नीमच के साथ-साथ मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी राजस्थान एएनटीएफ की नजर है। 'ऑपरेशन 750' के तहत पिछले चार दिनों से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए एएनटीएफ की टीम ने हाल ही में झालावाड़ में पकड़ी गई बड़ी एमडी (MD) ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में अहम कामयाबी हासिल की है। टीम ने नीमच के पड़ोसी जिले आगर-मालवा के बड़ौद थाना क्षेत्र से 25-25 हजार रुपये के दो इनामी वांटेड आरोपियों गोपाल सिंह और नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

मां ने हाथों से समेटे बच्ची के टुकड़े, परिवार ने सड़क से धोया खून
मंडला
MANDLA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्राया एक्सप्रेस-वे, पुलिस-तस्करों में मुठभेड़

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों को बड़ा तोहफा, सूखी अफीम से निकाल सकेंगे खसखस; नहीं लगेगी नारकोटिक्स की अनुमति

neemuch news
नीमच

दो मासूम बेटियों के सिर से छिन गया पिता का साया, रोते-बिलखते परिवार ने लगाई मदद की गुहार

neemuch news
नीमच

MP के युवक ने बताए UAE के हालात, बोला- फोटोग्राफी पर बैन लगा

नीमच

MP में BJP विधायक ने बेटे-बेटी के नाम कराई आदिवासी की जमीन, कलेक्टर पर उठे सवाल

Tribal land deal in the name of BJP MLA Dilip Singh Parihar son daughter congress mp news
नीमच

लहसुन के दाम धड़ाम, 62 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिकने वाली उपज 8-9 हजार पर अटकी

neemuch
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.